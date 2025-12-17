Dolor en la radio: murió una histórica locutora de Radio Nacional a los 65 años

A lo largo de los años, fue parte de momentos clave de la radio pública, entre ellos la inauguración de FM Folklórica 98.7 en el año 2000. Además, compartió micrófono con figuras históricas como Héctor Larrea, consolidando un estilo propio que la volvió referencia para varias generaciones.

Más allá de Radio Nacional, su voz también dejó huella en otras emisoras. En Radio Del Plata, donde trabajó junto a Fernando Bravo, obtuvo su primer premio Martín Fierro, luego de haber sido nominada en 1997.

Finalmente, uno de los trabajos más recordados de su extensa carrera fue su rol como voz institucional y locutora del emblemático radioteatro Las Dos Carátulas, un ciclo histórico de Radio Nacional que aún se mantiene al aire y que encontró en Cuniberti a una intérprete de excelencia.