Conmoción en el fútbol mundial: asesinaron a un jugador de Barcelona

El club solicitó a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y adelantó que en las próximas horas se informarán los actos oficiales para despedir al defensor.

image El comunicado de Barcelona de Ecuador por el crimen de Mario Pineida.

Quién era Mario Pineida

Pineida era una figura sumamente respetada en el ámbito local e internacional. Su recorrido incluyó pasos destacados por:

Independiente del Valle y Barcelona SC (donde se consolidó como referente).

El Nacional y Panamá SC.

Fluminense (Brasil): club en el que jugó a préstamo durante la temporada 2022.

Además, representó a la Selección de Ecuador en ocho oportunidades, formando parte del plantel que disputó la Copa América 2021.

Para el público argentino, Pineida es recordado por un curioso video viral del año 2021. Durante un encuentro de Copa Libertadores contra Boca, el defensor atropelló accidentalmente a Miguel Ángel Russo (entonces DT del Xeneize) en el borde del campo de juego, una imagen que recorrió el mundo por la reacción caballerosa de ambos protagonistas tras el impacto.