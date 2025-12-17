Conmoción en el fútbol mundial: asesinaron a un jugador de Barcelona
Según los primeros reportes policiales, los atacantes abrieron fuego de manera directa contra el jugador y su acompañante, quienes recibieron múltiples impactos de bala y fallecieron en el lugar.
El fútbol sudamericano se encuentra en estado de shock tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, defensor central de 33 años del Barcelona de Guayaquil.
El futbolista fue emboscado por sicarios este miércoles en el barrio Samanes, al norte de la ciudad, mientras se encontraba junto a su pareja. El club ecuatoriano emitió un comunicado oficial expresando su "profunda consternación" por el violento episodio.
Según los primeros reportes policiales, Pineida fue atacado a plena luz del día a la salida de una carnicería en Guayaquil. Los atacantes abrieron fuego de manera directa contra el jugador y su acompañante, quienes recibieron múltiples impactos de bala y fallecieron en el lugar.
El comunicado de Barcelona Sporting Club
Ante la magnitud del hecho, el Barcelona Sporting Club rompió el silencio con un sentido mensaje para sus hinchas. "Hemos sido notificados de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta noticia nos mantiene profundamente consternados y enluta a la familia barcelonista", expresaron desde la institución.
El club solicitó a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y adelantó que en las próximas horas se informarán los actos oficiales para despedir al defensor.
Quién era Mario Pineida
Pineida era una figura sumamente respetada en el ámbito local e internacional. Su recorrido incluyó pasos destacados por:
-
Independiente del Valle y Barcelona SC (donde se consolidó como referente).
El Nacional y Panamá SC.
-
Fluminense (Brasil): club en el que jugó a préstamo durante la temporada 2022.
Además, representó a la Selección de Ecuador en ocho oportunidades, formando parte del plantel que disputó la Copa América 2021.
Para el público argentino, Pineida es recordado por un curioso video viral del año 2021. Durante un encuentro de Copa Libertadores contra Boca, el defensor atropelló accidentalmente a Miguel Ángel Russo (entonces DT del Xeneize) en el borde del campo de juego, una imagen que recorrió el mundo por la reacción caballerosa de ambos protagonistas tras el impacto.
