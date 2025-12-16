Benfica rechazó la primera oferta por Gianluca Prestianni: cómo sigue la negociación con River
El Millonario busca al futbolista argentino y propuso un préstamo con opción de compra, pero el equipo portugués rechazó la primera oferta y espera una mejora.
En River consideran prioritaria la incorporación de un volante creativo y, desde el inicio del mercado de pases, el nombre apuntado fue el de Gianluca Prestianni. El futbolista surgido en Vélez y actualmente en Benfica es visto como una alternativa ideal para reforzar el plantel que conduce Marcelo Gallardo.
Desde Núñez entienden que, en este contexto, la mejor estrategia es avanzar con incorporaciones a préstamo con opción de compra. Bajo esas condiciones se inició la negociación con el club portugués, que recibió una primera propuesta formal en las últimas horas.
La oferta que rechazó Benfica y la decisión de River
La primera oferta de River consistió en un préstamo con una opción de compra cercana a los 5 millones de dólares. Tal como suele suceder en este tipo de negociaciones, Benfica rechazó el ofrecimiento inicial y dejó en claro que pretende una cifra mayor para desprenderse del futbolista.
Ante esta respuesta, la dirigencia del Millonario decidió no bajarse de la negociación y enviará una nueva propuesta con un monto más elevado en la opción de compra. Por el momento no trascendieron cifras concretas, pero en el club de Núñez aseguran que seguirán insistiendo porque el Muñeco considera clave poder contar con el talento del juvenil.
La postura de Gianluca Prestianni ante el interés de River
Gianluca Prestianni es consciente de que la negociación no depende exclusivamente de su voluntad, aunque la posibilidad de llegar a River lo entusiasma. Si bien no presionará para forzar su salida, su deseo es vestir la camiseta del Millonario y transformarse en una pieza importante del equipo de Gallardo.
Por su parte, en Benfica no tienen una postura definida respecto a su salida, aunque están dispuestos a negociar ante una oferta que consideren conveniente. Prestianni llegó al club portugués a comienzos de 2024 tras su conflictiva salida de Vélez y desde entonces disputó 31 partidos, con 3 goles y 4 asistencias, números que sostienen su proyección a los 19 años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario