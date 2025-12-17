Conmoción: hallan muertos a reconocida periodista deportiva y su esposo, e investigan si se quitaron la vida

Quién fue Christina Chambers

Christina Chambers construyó un nombre respetado en los medios del sureste de Estados Unidos. Graduada en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), donde además fue atleta, su carrera estuvo marcada por la pasión por el fútbol americano y el deporte juvenil.

Trabajó en WLTZ NBC38 de Georgia y cubrió los deportes de la Universidad de Auburn para Comcast Sports Southeast. En 2015 se unió a WBRC (filial de Fox), destacándose en el popular segmento deportivo Sideline, cubriendo la actividad universitaria y de secundaria en Alabama y Georgia.

Tras su matrimonio en 2021, volcó su experiencia a la educación comunitaria, asesorando a estudiantes en proyectos de cine y televisión, labor por la que fue premiada como "Advisor of the Year" en 2024 por la Alabama Scholastic Press Association.

Pese a su rol educativo, Chambers nunca abandonó del todo el campo de juego, manteniendo su actividad como cronista freelance en partidos de fútbol americano hasta sus últimos días. Su muerte deja un vacío profundo tanto en las redacciones como en las aulas donde formaba a las nuevas generaciones de comunicadores.