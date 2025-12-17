Conmoción: hallan muertos a reconocida periodista deportiva y su esposo, e investigan si se quitaron la vida
La pareja fue hallada sin vida y con heridas de bala en su residencia, mientras que el hijo de ambos fue encontrado ileso. Avanza la investigación.
El periodismo deportivo se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos de Christina Chambers, reconocida cronista, y su esposo Johnny Rimes; quienes fueron encontrados sin vida y con heridas de bala en su residencia, en lo que la policía investiga preliminarmente como un caso de crimen seguido de suicidio.
La escena trágica sacudió a la comunidad de Hoover, Alabama, Estados Unidos, este domingo. Tras recibir reiterados llamados de emergencia de allegados que denunciaban que la pareja no respondía a sus contactos, la policía ingresó a la vivienda y constató el fallecimiento de la periodista de 36 años y su marido, mientras que el hijo pequeño de ambos resultó ileso.
Aunque el caso se encuentra en una etapa incipiente, las autoridades de Hoover han trazado una línea de investigación clara. En este marco, la hipótesis principal en la que los peritos trabajan es la teoría de un asesinato seguido de suicidio; o bien un pacto suicida.
La Policía aclaró que no se busca a terceros y que no existe una amenaza para el resto de la comunidad; mientras que el hijo de la pareja, Constantine, fue hallado dentro de la propiedad sin lesiones físicas y se encuentra bajo el resguardo de sus familiares.
Quién fue Christina Chambers
Christina Chambers construyó un nombre respetado en los medios del sureste de Estados Unidos. Graduada en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), donde además fue atleta, su carrera estuvo marcada por la pasión por el fútbol americano y el deporte juvenil.
Trabajó en WLTZ NBC38 de Georgia y cubrió los deportes de la Universidad de Auburn para Comcast Sports Southeast. En 2015 se unió a WBRC (filial de Fox), destacándose en el popular segmento deportivo Sideline, cubriendo la actividad universitaria y de secundaria en Alabama y Georgia.
Tras su matrimonio en 2021, volcó su experiencia a la educación comunitaria, asesorando a estudiantes en proyectos de cine y televisión, labor por la que fue premiada como "Advisor of the Year" en 2024 por la Alabama Scholastic Press Association.
Pese a su rol educativo, Chambers nunca abandonó del todo el campo de juego, manteniendo su actividad como cronista freelance en partidos de fútbol americano hasta sus últimos días. Su muerte deja un vacío profundo tanto en las redacciones como en las aulas donde formaba a las nuevas generaciones de comunicadores.
