Así es el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina debutará ante Argelia

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Kansas City, una ciudad que vive el fútbol

Además del debut entre Argentina y Argelia, el estadio albergará otros compromisos de la fase de grupos, entre ellos Ecuador-Curazao, Túnez-Países Bajos y Argelia-Austria. También será sede de un partido de 16avos de final y otro correspondiente a los cuartos de final.

La elección de Kansas City como sede mundialista responde al crecimiento sostenido del fútbol en la ciudad durante los últimos años. La región suele presentarse como la "capital del fútbol" de Estados Unidos y fue elegida por varias selecciones para establecer sus centros de entrenamiento durante la competencia.

Mientras los hinchas argentinos ya comenzaron a copar las calles con banderazos y encuentros organizados, el Arrowhead Stadium se prepara para recibir uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026: el estreno del vigente campeón del mundo en la defensa de su corona.