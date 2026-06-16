Así es el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina debutará ante Argelia
La Selección Argentina enfrentará a Argelia en Kansas City, en un estadio con capacidad para más de 73.000 personas y récord mundial de ruido.
La Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con capacidad para más de 73.000 espectadores, el recinto es reconocido por ser uno de los estadios más ruidosos del planeta y será una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo.
El debut de la Albiceleste en Estados Unidos tendrá un escenario muy particular. Cuando el equipo de Lionel Scaloni salga al campo de juego para enfrentar a Argelia, lo hará en el Arrowhead Stadium, una de las sedes más emblemáticas del torneo por sus características y por la pasión que genera entre los aficionados locales.
Inaugurado en 1972, el estadio cuenta con una capacidad superior a los 73.000 espectadores y es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más importantes de la NFL. Durante el Mundial, sin embargo, será identificado oficialmente como "Kansas City Stadium", tal como establece la FIFA para eliminar referencias comerciales.
Cómo es el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina debutará ante Argelia en el Mundial 2026
El Arrowhead Stadium es conocido internacionalmente por un récord que lo distingue del resto de los escenarios deportivos. En 2014 registró 142,2 decibeles durante un partido de fútbol americano, una marca que le permitió ingresar al Libro Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del planeta. Más allá de su tradición ligada al fútbol americano, el recinto también tiene experiencia en eventos futbolísticos. Allí se disputaron encuentros de la selección de Estados Unidos, partidos de la MLS y amistosos internacionales de primer nivel.
Uno de los antecedentes más recientes fue la visita de Lionel Messi con Inter Miami en 2024, un encuentro que reunió a más de 72.000 espectadores y marcó una de las mayores asistencias en la historia de la liga estadounidense.
Kansas City, una ciudad que vive el fútbol
Además del debut entre Argentina y Argelia, el estadio albergará otros compromisos de la fase de grupos, entre ellos Ecuador-Curazao, Túnez-Países Bajos y Argelia-Austria. También será sede de un partido de 16avos de final y otro correspondiente a los cuartos de final.
La elección de Kansas City como sede mundialista responde al crecimiento sostenido del fútbol en la ciudad durante los últimos años. La región suele presentarse como la "capital del fútbol" de Estados Unidos y fue elegida por varias selecciones para establecer sus centros de entrenamiento durante la competencia.
Mientras los hinchas argentinos ya comenzaron a copar las calles con banderazos y encuentros organizados, el Arrowhead Stadium se prepara para recibir uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026: el estreno del vigente campeón del mundo en la defensa de su corona.
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