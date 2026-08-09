Tras la hermética despedida a su padre, Lionel Messi permanece en su casa de Rosario
El astro se refugió en su mansión de Funes junto a sus seres queridos tras el sepelio íntimo de su padre en el cementerio El Prado de Pérez.
Lionel Messi dejó el Cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, una vez finalizada la ceremonia de despedida a su padre Jorge, y se trasladó a su residencia en Funes junto a sus familiares más cercanos . El entorno del capitán de la Selección Argentina mantuvo la intimidad durante las horas posteriores al sepelio, en línea con el hermetismo que caracterizó todo el proceso.
El futbolista permanece en "La Fortaleza", la imponente mansión que posee en el exclusivo Kentucky Club de Campo, un barrio privado ubicado a aproximadamente 15 kilómetros al oeste de Rosario . La propiedad, valuada en unos 5 millones de dólares, fue concebida como un espacio de descanso y privacidad para el astro y su familia, lejos de la exposición mediática.
La residencia cuenta con más de 25 ambientes y está rodeada por una frondosa cortina de árboles que impide la visión desde el exterior, reforzando el cuidado de la intimidad que la familia Messi buscó preservar en todo momento . El acceso está controlado mediante un sistema de cámaras de seguridad y la propiedad no posee timbre tradicional, garantizando que solo ingresen personas autorizadas.
Entre sus comodidades, "La Fortaleza" dispone de cine privado, gimnasio de alto rendimiento, sala de juegos para los hijos de Messi, salón de eventos y hasta una cancha de fútbol propia, además de una pileta de dimensiones casi olímpica rodeada de jardines.
Messi arribó a Rosario el sábado al promediar las 20.40 horas en un vuelo privado desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde reside . Su llegada se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad para permitirle transitar el difícil momento en compañía de su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol . El sepelio de Jorge Messi se realizó este domingo en el cementerio privado El Prado, en una ceremonia íntima y a puertas cerradas, con acceso restringido a familiares y allegados.
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