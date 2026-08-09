Tras la hermética despedida a su padre, Lionel Messi permanece en su casa de Rosario

Messi arribó a Rosario el sábado al promediar las 20.40 horas en un vuelo privado desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde reside . Su llegada se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad para permitirle transitar el difícil momento en compañía de su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol . El sepelio de Jorge Messi se realizó este domingo en el cementerio privado El Prado, en una ceremonia íntima y a puertas cerradas, con acceso restringido a familiares y allegados.