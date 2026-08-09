El imperdible intercambio entre Guillermo y el Vasco Arruabarrena tras el empate entre Boca y Vélez
os dos entrenadores, amigos y excompañeros en el Xeneize, protagonizaron un divertido momento en la sala de prensa luego del 1-1 en el Ducó.
El empate 1-1 entre Boca y Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 dejó, además del resultado, un momento desopilante entre dos viejos conocidos del Xeneize: Guillermo Barros Schelotto y Rodolfo Arruabarrena.
Los entrenadores, que fueron compañeros durante la etapa de Guillermo como futbolista y luego volvieron a encontrarse en Boca con el Vasco como DT, protagonizaron un divertido intercambio una vez finalizado el partido en el Tomás Adolfo Ducó. Todo ocurrió durante la conferencia de prensa del Mellizo. Mientras respondía las preguntas de los periodistas, alguien desde afuera de la sala le hizo un gesto para que terminara porque era el turno de Arruabarrena.
Fiel a su estilo, Guillermo aprovechó la situación para bromear: "¿Querés que me vaya? Me voy, eh, no tengo draga. Hasta luego, ahí está el Vasco, me están apurando. Me voy porque él me está pidiendo que me vaya para que entre el Vasco". Instantes después apareció Arruabarrena, quien decidió quedarse en la sala y seguir con la broma: "Me voy a quedar acá escuchándote", le dijo al Mellizo.
Guillermo, entonces, le preguntó qué había dicho en su conferencia y el Vasco respondió. Allí comenzó una particular discusión futbolera sobre lo que había sido el partido. "Primer tiempo nuestro, segundo de ustedes", analizó Barros Schelotto.
Arruabarrena respondió con una expresión de duda, aunque Guillermo rápidamente aclaró su postura: "No me cuentes los tiros en los palos, el primero era offside". El exdefensor de Boca quedó "escandalizado" por la interpretación de su amigo y cerró el intercambio con una frase que provocó las risas: "Tiene que venir Gustavo, tiene que venir Gustavo".
Más allá de la broma, el encuentro dejó otra imagen del vínculo que mantienen dos entrenadores que marcaron distintas épocas de Boca y que ahora volvieron a enfrentarse, esta vez desde los bancos de suplentes.
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