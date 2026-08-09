El imperdible intercambio entre Guillermo y el Vasco Arruabarrena tras el empate entre Boca y Vélez

Los entrenadores, que fueron compañeros durante la etapa de Guillermo como futbolista y luego volvieron a encontrarse en Boca con el Vasco como DT, protagonizaron un divertido intercambio una vez finalizado el partido en el Tomás Adolfo Ducó. Todo ocurrió durante la conferencia de prensa del Mellizo. Mientras respondía las preguntas de los periodistas, alguien desde afuera de la sala le hizo un gesto para que terminara porque era el turno de Arruabarrena.