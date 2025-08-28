Así está el eterno duelo entre Messi y Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia

Las controversias no faltan en este conteo interminable. El supuesto “gol 900” de Cristiano estuvo en el centro de la discusión, con algunos registros que lo datan en un partido de 2010 tras un tiro libre desviado en Pepe, mientras que otras estadísticas marcan oficialmente la cifra recién en septiembre. Estos debates reflejan la minuciosidad con la que se sigue cada paso de ambos cracks.

cristiano.jpg

Mientras tanto, otros delanteros de renombre intentan acercarse: Robert Lewandowski es el que más cerca está, con 695 goles que lo convierten en el tercero en actividad. Detrás suyo aparecen Luis Suárez con 593, Karim Benzema con 498, Edinson Cavani con 464 y Harry Kane, que ya llegó a 460. Aunque sus números son sobresalientes, la brecha con los dos gigantes parece difícil de cerrar.

Lo cierto es que Messi y Cristiano ya trascendieron la rivalidad Barcelona–Real Madrid para escribir una historia única. Su legado no se limita a los títulos conquistados, sino a la capacidad de sostener durante años una regularidad goleadora que nadie había logrado. El trono del máximo artillero histórico sigue en disputa, y cada partido puede reescribir la estadística de un duelo eterno.