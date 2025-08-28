Así está el eterno duelo entre Messi y Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia
El argentino y el portugués siguen ampliando sus números y mantienen viva la disputa por ser el máximo artillero de todos los tiempos.
La rivalidad que definió al fútbol de las últimas dos décadas no se detiene ni siquiera con el paso del tiempo. A los 38 años de Lionel Messi y los 40 de Cristiano Ronaldo, la batalla por ser el máximo goleador de la historia continúa siendo uno de los puntos más atractivos para los amantes de las estadísticas.
Lejos de retirarse de la conversación, ambos siguen sumando cifras que asombran y que se analizan con lupa en cada aparición. Cristiano encabeza la tabla con 939 goles en 1283 partidos oficiales. De ellos, 801 fueron marcados con camisetas de clubes, consolidándose como el hombre récord de esta generación.
Messi, sin embargo, no queda demasiado lejos: con 877 tantos en 1118 compromisos, se mantiene segundo, aunque con una ventaja estadística en lo que respecta al promedio. El argentino registra una media de 0,78 goles por encuentro, mientras que el luso se ubica en 0,73.
Un aspecto que suele generar debate es la incidencia de los penales. Allí, los números se invierten: si se descartan los tantos desde los doce pasos, Messi supera por poco a Cristiano. La Pulga acumula 766 goles sin penales, contra los 763 de su histórico adversario, que marcó 177 veces desde el punto blanco.
Las controversias no faltan en este conteo interminable. El supuesto “gol 900” de Cristiano estuvo en el centro de la discusión, con algunos registros que lo datan en un partido de 2010 tras un tiro libre desviado en Pepe, mientras que otras estadísticas marcan oficialmente la cifra recién en septiembre. Estos debates reflejan la minuciosidad con la que se sigue cada paso de ambos cracks.
Mientras tanto, otros delanteros de renombre intentan acercarse: Robert Lewandowski es el que más cerca está, con 695 goles que lo convierten en el tercero en actividad. Detrás suyo aparecen Luis Suárez con 593, Karim Benzema con 498, Edinson Cavani con 464 y Harry Kane, que ya llegó a 460. Aunque sus números son sobresalientes, la brecha con los dos gigantes parece difícil de cerrar.
Lo cierto es que Messi y Cristiano ya trascendieron la rivalidad Barcelona–Real Madrid para escribir una historia única. Su legado no se limita a los títulos conquistados, sino a la capacidad de sostener durante años una regularidad goleadora que nadie había logrado. El trono del máximo artillero histórico sigue en disputa, y cada partido puede reescribir la estadística de un duelo eterno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario