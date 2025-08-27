Apple TV gratis para Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City: cómo suscribirse y ver en vivo el partido
La plataforma de streaming transmite Inter Miami vs Orlando City por la Leagues Cup. Se puede ver en vivo, con algunas opciones gratis.
Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, enfrenta este miércoles desde las 21:30 a Orlando City en el "Clásico del Sol" que se da en el marco las semifinales de la Leagues Cup 2025.
El Chase Stadium de Fort Lauderdale es el escenario de un cruce cargado de expectativa, que se podrá ver en vivo por la aplicación Apple TV.
No se trata de un partido más, ya que además de definir a uno de los finalistas del torneo, volverá a disputarse el Clásico del Sol, que en los últimos tiempos se convirtió en un duelo de alto voltaje dentro del fútbol estadounidense.
"Las Garzas" llegan con una buena noticia: la reaparición de Lionel Messi. El astro argentino se perdió los últimos dos compromisos debido a una molestia muscular sufrida ante Necaxa, pero fue resguardado y estará desde el arranque.
El regreso del capitán genera ilusión, no solo en los hinchas del club sino también en la Selección Argentina, ya que será su última presentación antes de sumarse a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre junto a Rodrigo De Paul, quien también será titular.
Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City
La televisación del partido entre Inter Miami y Orland City estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi y cómo usarlo gratis
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, que otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
Qué es Apple TV
Apple TV es la plataforma de streaming paga de Apple, que fue lanzada a fines de 2019. El servicio es pago pero tiene algunos períodos de prueba y de gracias con determinadas condiciones.
Presenta contenidos de ficción producidos por Apple, como series, películas y documentales, pero también deportes en vivo, como el caso de los partidos de la MLS.
