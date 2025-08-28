Lionel Messi confirmó su despedida de las Eliminatorias: "Va a ser un partido muy especial"

Inter Miami, ya suma una nueva final continental y buscará conquistar el tercer título de la historia de la franquicia, enfrentando a Seattle Sounders el próximo domingo. Su influencia sigue siendo determinante, como lo demostró con un doblete frente a Orlando City que le permitió a su equipo dar vuelta el clásico.

Lionel Messi seleccion

En la Scaloneta, la confirmación de su despedida en Eliminatorias despierta emociones encontradas. Por un lado, la alegría de poder verlo una vez más en un partido oficial en Buenos Aires; por otro, la tristeza de asumir que cada vez quedan menos capítulos de su historia con la camiseta argentina.

Lo que queda claro es que la relación entre Messi y el seleccionado nacional entrará en una nueva etapa. El Monumental se prepara para rendirle homenaje en una noche que quedará grabada como una de las últimas grandes funciones de un ídolo eterno.