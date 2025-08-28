Lionel Messi confirmó su despedida de las Eliminatorias: "Va a ser un partido muy especial"
El capitán argentino sorprendió al anunciar que el choque en el Monumental ante Venezuela marcará su adiós como local en la clasificación rumbo al Mundial 2026.
Lionel Messi volvió a sacudir al mundo del fútbol con una declaración inesperada. Tras la victoria de Inter Miami frente a Orlando City por 3-1, que lo clasificó a la final de la Leagues Cup el rosarino confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre, cuando la Selección Argentina reciba a Venezuela en el estadio Monumental, disputará su último partido por Eliminatorias Sudamericanas como local.
“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero este lo voy a vivir de una manera diferente. Estará toda mi familia acompañándome”, expresó el capitán, que sorprendió con un tono de despedida.
Con 38 años y luego de haber levantado la Copa del Mundo en Qatar, la "Pulga" viene administrando su calendario en la Selección. En 2025 solo jugó dos partidos en la fecha FIFA de junio, pero todavía podría tener hasta seis compromisos más antes de fin de año, incluyendo amistosos programados en Estados Unidos, Angola e India.
Sin embargo, el anuncio de que dejará de jugar Eliminatorias marca un antes y un después en su vínculo con la albiceleste. La noticia llega en un momento en el que el astro rosarino también brilla a nivel de clubes.
Inter Miami, ya suma una nueva final continental y buscará conquistar el tercer título de la historia de la franquicia, enfrentando a Seattle Sounders el próximo domingo. Su influencia sigue siendo determinante, como lo demostró con un doblete frente a Orlando City que le permitió a su equipo dar vuelta el clásico.
En la Scaloneta, la confirmación de su despedida en Eliminatorias despierta emociones encontradas. Por un lado, la alegría de poder verlo una vez más en un partido oficial en Buenos Aires; por otro, la tristeza de asumir que cada vez quedan menos capítulos de su historia con la camiseta argentina.
Lo que queda claro es que la relación entre Messi y el seleccionado nacional entrará en una nueva etapa. El Monumental se prepara para rendirle homenaje en una noche que quedará grabada como una de las últimas grandes funciones de un ídolo eterno.
