Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Orlando City
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter Miami vs. Pumas por la Leagues Cup 2025.
Por las semifinales de la Leagues Cup 2025, Inter Miami y Orlando Cityjugarán este miércoles desde las 21:30 en el Chase Stadium en una nueva edición del Clásico del Sol. Los dirigidos por Javier Mascherano recuperarán para este duelo a Lionel Messi, que se ausentó en los últimos dos partidos por precaución.
Las Garzas de Fort Lauderdale accedieron a esta instancia tras eliminar en cuartos de final a Tigres, equipo que contó con Ángel Correa. En el torneo, incluso sin Messi en varios encuentros, el conjunto del "Jefecito" mostró solidez, aunque una de las pocas caídas fue justamente contra Orlando City, que lo venció por 4-1 en un derbi previo.
Orlando, por su parte, arriba con altibajos recientes. Viene de una dura derrota por 5-1 ante Nashville en la MLS, pero hasta ese resultado llevaba una racha de ocho partidos sin perder, incluyendo los dos clásicos de Florida disputados en este año. Además, eliminó en cuartos de final a Toluca, último campeón de la Liga MX, demostrando que está en condiciones de competir con cualquiera.
Inter Miami vs. Orlando City: probables formaciones
- Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano
- Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Martin Ojeda y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.
Cómo ver en vivo y cuánto cuesta Apple TV para ver a Messi
La televisación estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
