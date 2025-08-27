El doblete de Lionel Messi contra Orlando City para meter a Inter Miami en la final de la Leagues Cup

Messi fue sin dudas la figura de la noche en Florida, con una puntuación de 9 de acuerdo con el sitio Sofascore. Tuvo dos tiros al arco para marcar ambos goles, y sumó dos "regates completos" y un quite, entre otras estadísticas.

image

El rosado accedió a esta instancia tras eliminar en cuartos de final a Tigres, equipo que contó con Ángel Correa, otro de los convocados por Scaloni. En el torneo, incluso sin Messi en varios encuentros, el conjunto de Mascherano mostró solidez, aunque una de las pocas caídas fue justamente contra Orlando City, que lo venció por 4-1 en un derbi previo.

Los goles de Inter Miami vs. Orlando City

El 1-1 de Lionel Messi para Inter Miami:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1960891034306531560&partner=&hide_thread=false El gol de Messi en las semifinales de la #LeaguesCup pic.twitter.com/ncSgqec6Lp — minutouno (@minutounocom) August 28, 2025

Los 2-1 de Messi para Inter Miami:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1960893787968037201&partner=&hide_thread=false Doblete de Messi para que Inter Miami se meta en la final de la #LeaguesCuppic.twitter.com/0VViuoFh7V — minutouno (@minutounocom) August 28, 2025

El golazo de Segovia para liquidar la semifinal:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1960893722377220516&partner=&hide_thread=false GAME OVER. MIAMI ARE HEADED TO THE LEAGUES CUP FINAL. pic.twitter.com/ALf1ieA4Gd — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Inter Miami vs. Orlando City: formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Martin Ojeda y Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

Inter Miami vs. Orlando City: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Chase Stadium (Miami).

Chase Stadium (Miami). Árbitro: Walter Alexander López Castellanos.

Walter Alexander López Castellanos. VAR: Ismael Alexander Cornejo Meléndez.

Ismael Alexander Cornejo Meléndez. TV: Apple TV.