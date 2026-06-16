Así fue el gol que le anularon a Lionel Messi en el arranque de Argentina ante Argelia

La Albiceleste encontró rápidamente los caminos para generar peligro en el área argelina y tuvo una de las primeras emociones de la noche gracias al 10 A los 4 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez recibió en ataque y asistió al capitán, que controló dentro del área con tranquilidad y se tomó un instante para definir ante la salida del arquero. La pelota terminó en el fondo de la red y el festejo argentino se desató tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos.