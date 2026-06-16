Así fue el gol que le anularon a Lionel Messi en el arranque de Argentina ante Argelia
Messi había marcado a los 4 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Lautaro Martínez, pero la jugada fue invalidada por offside.
Lionel Messi estuvo a centímetros de convertir el primer gol de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A los 4 minutos del encuentro ante Argelia, el capitán definió con categoría frente a Luca Zidane, pero la acción fue anulada instantes después por posición adelantada.
Así fue el gol que le anularon a Lionel Messi en el arranque de Argentina ante Argelia
La Albiceleste encontró rápidamente los caminos para generar peligro en el área argelina y tuvo una de las primeras emociones de la noche gracias al 10 A los 4 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez recibió en ataque y asistió al capitán, que controló dentro del área con tranquilidad y se tomó un instante para definir ante la salida del arquero. La pelota terminó en el fondo de la red y el festejo argentino se desató tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos.
Tras la revisión de la jugada, el cuerpo arbitral sancionó posición adelantada en el inicio de la acción y el tanto fue invalidado. De esta manera, el marcador continuó 0 a 0 en Kansas City, aunque la jugada dejó en evidencia la peligrosidad de la Selección argentina en los primeros minutos del encuentro.
Messi, que busca conducir a la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, estuvo muy cerca de anotar su primer gol en el Mundial 2026, pero el fuera de juego le negó el festejo.
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