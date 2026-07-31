Casemiro sorprendió al hablar de Messi: "Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol"
El brasileño fue presentado en Inter Miami y explicó que una de las grandes motivaciones para aceptar la propuesta fue la posibilidad de compartir equipo con el argentino.
Casemiro comenzó una nueva etapa de su carrera en Inter Miami y durante su presentación dejó una definición sobre Lionel Messi que rápidamente se convirtió en una de las frases más destacadas de la jornada. El mediocampista brasileño, que durante años enfrentó al argentino en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, ahora tendrá la posibilidad de compartir vestuario con él y no ocultó la admiración que siente por el capitán de Las Garzas.
El volante de 34 años fue contundente cuando le preguntaron por lo que significa jugar junto a la "Pulga". Después de haberlo sufrido como rival en numerosas oportunidades, Casemiro ahora tendrá la oportunidad de tenerlo de su lado. Y su descripción no dejó lugar a dudas: “Messi es el Dios del fútbol”.
La frase reflejó el enorme respeto que el brasileño tiene por el argentino, pero además estuvo acompañada por una explicación sobre uno de los motivos que influyeron en su decisión de llegar al fútbol de Estados Unidos. Reconoció que tenía otras alternativas después de finalizar su vínculo con Manchester United, pero eligió Inter Miami, entre otras razones, por la posibilidad de compartir cancha con Messi.
Casemiro aseguró que pretende ayudar al “Dios del fútbol” Messi a ganar más títulos
“Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, es estar viviendo un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él es un ganador”, afirmó el flamante futbolista de Las Garzas de Florida.
La declaración tuvo todavía más peso por la historia que ambos construyeron como rivales. Casemiro fue durante años uno de los mediocampistas encargados de intentar controlar al argentino cuando se enfrentaban Real Madrid y Barcelona. También coincidieron en distintos enfrentamientos entre Brasil y Argentina. Por eso, el brasileño conoce de primera mano la dificultad que representa intentar detener al campeón del mundo.
“Soñaba todos los días con estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que es imposible pararlo, nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”, reconoció.
Ahora la situación cambió completamente. En lugar de buscar la manera de neutralizarlo, tendrá como objetivo colaborar para que Messi pueda seguir siendo determinante. El brasileño incluso explicó que pretende aportar su experiencia para ayudar al argentino a conseguir más títulos durante la etapa que ambos compartirán en Estados Unidos.
“Todo el mundo sabe que salí como agente libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Tenía Italia, muchos equipos donde jugar, y estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar de estar con él, Hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol”, expresó.
Casemiro también se mostró sorprendido por la vigencia competitiva de Messi. A pesar de todo lo que el argentino consiguió durante su trayectoria, el brasileño destacó especialmente las ganas que mantiene para continuar compitiendo al máximo nivel. “Ver que tiene unas ganas de seguir creciendo, de seguir ganando, es impresionante. Para mí es un honor jugar a su lado”, manifestó.
“Estoy muy feliz de estar ahora con él. Es mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Tantos problemas que me ha dado él. Siempre sueño con jugar con los mejores”, sostuvo. La llegada del mediocampista fortalece todavía más un plantel de Inter Miami que reúne a varias figuras internacionales. Junto con Messi, el equipo cuenta con jugadores como Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, Germán Berterame y Luis Suárez, dentro de un proyecto que apunta a continuar peleando por títulos.
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