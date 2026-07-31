Casemiro sorprendió al hablar de Messi: "Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol"

La declaración tuvo todavía más peso por la historia que ambos construyeron como rivales. Casemiro fue durante años uno de los mediocampistas encargados de intentar controlar al argentino cuando se enfrentaban Real Madrid y Barcelona. También coincidieron en distintos enfrentamientos entre Brasil y Argentina. Por eso, el brasileño conoce de primera mano la dificultad que representa intentar detener al campeón del mundo.

“Soñaba todos los días con estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que es imposible pararlo, nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”, reconoció.

Ahora la situación cambió completamente. En lugar de buscar la manera de neutralizarlo, tendrá como objetivo colaborar para que Messi pueda seguir siendo determinante. El brasileño incluso explicó que pretende aportar su experiencia para ayudar al argentino a conseguir más títulos durante la etapa que ambos compartirán en Estados Unidos.

“Todo el mundo sabe que salí como agente libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Tenía Italia, muchos equipos donde jugar, y estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar de estar con él, Hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol”, expresó.

Casemiro también se mostró sorprendido por la vigencia competitiva de Messi. A pesar de todo lo que el argentino consiguió durante su trayectoria, el brasileño destacó especialmente las ganas que mantiene para continuar compitiendo al máximo nivel. “Ver que tiene unas ganas de seguir creciendo, de seguir ganando, es impresionante. Para mí es un honor jugar a su lado”, manifestó.

“Estoy muy feliz de estar ahora con él. Es mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Tantos problemas que me ha dado él. Siempre sueño con jugar con los mejores”, sostuvo. La llegada del mediocampista fortalece todavía más un plantel de Inter Miami que reúne a varias figuras internacionales. Junto con Messi, el equipo cuenta con jugadores como Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, Germán Berterame y Luis Suárez, dentro de un proyecto que apunta a continuar peleando por títulos.