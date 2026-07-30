Con Messi como modelo, Inter Miami presentó su tercera camiseta para la temporada 2026

En caso de no sumar minutos este fin de semana, todo indica que Messi reaparecerá el próximo 5 de agosto en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis, un torneo especial para el argentino, ya que fue el primero que conquistó desde su llegada a Estados Unidos en 2023.

Con una nueva camiseta, un estadio flamante y el regreso de su máxima estrella cada vez más cerca, Inter Miami continúa consolidando un proyecto que sigue teniendo a Lionel Messi como su principal emblema.