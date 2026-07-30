Con Messi como modelo, Inter Miami presentó su tercera camiseta para la temporada 2026
Las Garzas mostraron oficialmente su nueva equipación inspirada en el Nu Stadium. El blanco vuelve a ser protagonista después de cuatro años y Messi lo modeló.
Inter Miami presentó este jueves su tercera camiseta para la temporada 2026 y lo hizo con Lionel Messi como principal figura de la campaña. El capitán argentino lució la nueva equipación de las Garzas, que recupera el color blanco como tonalidad predominante después de cuatro años. Bajo el nombre de "Cénit", la indumentaria fue desarrollada junto a adidas y está inspirada en el Nu Stadium, el nuevo estadio del club inaugurado el pasado 4 de abril.
"Inter Miami CF y su socio adidas presentan hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño impactante inspirado en la llegada del nuevo hogar del club, Nu Stadium, y en un momento decisivo en el que la visión del club ha alcanzado su punto más alto hasta ahora", expresó la institución en un comunicado oficial.
La camiseta tiene al blanco como color principal y suma detalles en rosa, negro y verde menta. Además, presenta un patrón inspirado en las líneas arquitectónicas del techo del Nu Stadium, uno de los grandes símbolos de la nueva etapa que atraviesa la franquicia de la MLS.
El escudo mantiene sus colores tradicionales, mientras que el logo de Royal Caribbean, patrocinador principal del equipo, aparece destacado en color rosa sobre el pecho. Las clásicas tres tiras de adidas también combinan los tonos característicos de la identidad visual del club.
El estreno oficial de la nueva indumentaria será este sábado, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por la fecha 19 de la Major League Soccer. El encuentro podría marcar, además, el regreso de Messi a la actividad tras el descanso que recibió luego del Mundial 2026. El rosarino se reincorporó esta semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Guillermo Hoyos y, aunque todavía no está confirmada su presencia, existe expectativa por volver a verlo dentro del campo de juego.
En caso de no sumar minutos este fin de semana, todo indica que Messi reaparecerá el próximo 5 de agosto en el debut de Inter Miami en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis, un torneo especial para el argentino, ya que fue el primero que conquistó desde su llegada a Estados Unidos en 2023.
Con una nueva camiseta, un estadio flamante y el regreso de su máxima estrella cada vez más cerca, Inter Miami continúa consolidando un proyecto que sigue teniendo a Lionel Messi como su principal emblema.
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