El gesto de Lionel Messi que mostró cómo quedó su relación con Nicolás Occhiato tras el escándalo

Con la Copa del Mundo ya finalizada, un detalle en las redes sociales llamó la atención de los usuarios. Mientras algunos sostenían que Lionel Messi había dejado de seguir tanto al canal de streaming como a Nico Occhiato a raíz de la controversia, el rosarino sorprendió al darle "me gusta" a un video viral de Nadie Dice Nada, el programa del conductor, en el que el equipo realiza un doblaje humorístico con un guion ficticio.