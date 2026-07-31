El gesto de Lionel Messi que mostró cómo quedó su relación con Nicolás Occhiato tras el escándalo
Tras el escándalo por la falsa noticia sobre su padre, Messi dejó en claro cómo le afectó lo sucedido y se expresó en redes sociales.
La polémica que protagonizó Florencia Peña durante la cobertura del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego del revuelo que generó la difusión de una falsa información sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, un gesto del capitán de la Selección volvió a poner el foco en su relación con Nicolás Occhiato.
Con la Copa del Mundo ya finalizada, un detalle en las redes sociales llamó la atención de los usuarios. Mientras algunos sostenían que Lionel Messi había dejado de seguir tanto al canal de streaming como a Nico Occhiato a raíz de la controversia, el rosarino sorprendió al darle "me gusta" a un video viral de Nadie Dice Nada, el programa del conductor, en el que el equipo realiza un doblaje humorístico con un guion ficticio.
La interacción fue interpretada por muchos como una señal de que el vínculo entre ambos nunca se rompió.
El escándalo quedó atrás: Messi tuvo un gesto que mostró su buena onda con Nicolás Occhiato
Como consecuencia de lo ocurrido una vez iniciado el Mundial, Peña fue apartada del ciclo por decisión de Nico Occhiato, fundador del canal, mientras las críticas hacia la actriz se multiplicaban en las redes sociales. Paralelamente, comenzaron a circular versiones que hablaban de un supuesto distanciamiento entre el conductor y Lionel Messi, ya que el entorno del capitán no habría recibido de buena manera la difusión de la noticia falsa.
Frente a esas especulaciones, el propio Occhiato contó que se había comunicado con Leo para pedirle disculpas por el error ocurrido durante la transmisión. Aunque nunca dio detalles de esa conversación, aseguró que todo había quedado aclarado y que incluso pudo continuar acompañando a la Selección durante el Mundial.
En ese contexto, el reciente "me gusta" de Messi volvió a alimentar las repercusiones. La cuenta @cmdeluzu compartió una captura de la interacción y rápidamente se viralizó entre los seguidores del canal. Para muchos, el gesto terminó por reforzar lo que Nico Occhiato sostuvo desde un primer momento: que el supuesto enfrentamiento con el capitán de la Selección había sido una versión instalada y no un conflicto real.
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