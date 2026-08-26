Dibu Martínez, en la mira de otro gigante de la Premier League: podría dejar Aston Villa
El arquero de la Selección Argentina fue ofrecido al conjunto londinense, que evalúa avanzar por su contratación. El número 23 estaría dispuesto a ser traspasado.
El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra. El arquero de la Selección Argentina atraviesa un momento de incertidumbre en Aston Villa y, después de que se frustrara su transferencia a Juventus, apareció una nueva alternativa dentro de la Premier League: Chelsea.
Según informó David Ornstein, periodista de The Athletic, el guardameta argentino fue ofrecido al conjunto de Stamford Bridge y la institución londinense analiza la posibilidad de incorporarlo. A su vez, Fabrizio Romano señaló que existen conversaciones entre los azules y el entorno del futbolista por un eventual fichaje sobre el cierre del mercado de pases.
La posibilidad representa una nueva oportunidad para Martínez, quien no disputó partidos desde su regreso a Aston Villa después del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Viene de ser una de las grandes figuras de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo y volvió a ser protagonista en la final ante España, pero su situación en el club inglés se modificó durante las últimas semanas.
El Dibu estaría dispuesto a aceptar una transferencia a Chelsea si la institución decide avanzar con la operación. Incluso, según las versiones que circulan en Inglaterra, el argentino estaría abierto a incorporarse al equipo aunque no dispute competencias europeas durante esta temporada.
Se cayó Juventus y apareció Chelsea para el Dibu Martínez
Durante agosto, el bicampeón de América había estado muy cerca de convertirse en arquero de la Vecchia Signora. La institución de Birmingham y el club italiano mantuvieron conversaciones durante varias semanas, pero finalmente la operación no llegó a concretarse.
El fracaso de ese traspaso generó un escenario particular. Los Villanos ya habían avanzado con la llegada de Zion Suzuki y, al mismo tiempo, Martínez permanecía en la institución. La aparición de Chelsea puede funcionar ahora como una solución para todas las partes.
El conjunto londinense comenzó la temporada con Robert Sánchez como titular. El español disputó el triunfo por 3-2 ante Fulham, aunque recibió críticas por su actuación y por su responsabilidad en los dos goles del equipo rival. Chelsea también cuenta con Mike Penders, arquero de 21 años que regresó después de su préstamo en Strasbourg y fue suplente en aquel encuentro.
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