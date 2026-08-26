Dibu Martínez, en la mira de otro gigante de la Premier League: podría dejar Aston Villa

El fracaso de ese traspaso generó un escenario particular. Los Villanos ya habían avanzado con la llegada de Zion Suzuki y, al mismo tiempo, Martínez permanecía en la institución. La aparición de Chelsea puede funcionar ahora como una solución para todas las partes.

El conjunto londinense comenzó la temporada con Robert Sánchez como titular. El español disputó el triunfo por 3-2 ante Fulham, aunque recibió críticas por su actuación y por su responsabilidad en los dos goles del equipo rival. Chelsea también cuenta con Mike Penders, arquero de 21 años que regresó después de su préstamo en Strasbourg y fue suplente en aquel encuentro.