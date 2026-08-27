Bomba en la Premier League: Dibu Martínez deja Aston Villa y jugará en el Chelsea
Fabrizio Romano confirmó el acuerdo entre los clubes para el traspaso del arquero argentino a cambio de una cifra millonaria. El campeón del mundo se suma al proyecto del equipo de Xabi Alonso.
El mercado de pases de la Premier League explotó con una noticia de alto impacto para el fútbol argentino e internacional. Emiliano Martínez está a un paso de cambiar de aire en Inglaterra: Chelsea llegó a un acuerdo verbal con Aston Villa para concretar la transferencia definitiva del arquero marplatense en una operación que ronda los 7.5 millones de libras esterlinas.
Dibu Martínez, Chelsea y la Premier League
El reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano lanzó su habitual frase "Here we go" para ratificar la operación entre ambas instituciones. El arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina ya le dio el visto bueno a la dirigencia de los Blues tras entusiasmarse con el proyecto deportivo. Las conversaciones avanzaron a ritmo firme durante las últimas horas y la intención de la figura de la Albiceleste es ultimar todos los detalles contractuales antes del cierre definitivo de la ventana de pases.
La búsqueda de un arquero de jerarquía absoluta se transformó en una prioridad dentro de la planificación de Chelsea. Las flojas e irregulares actuaciones del español Robert Sánchez encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso, lo que impulsó a la dirigencia a volcarse decididamente por el futbolista formado en Independiente. Su vasta trayectoria en el certamen británico, sumada a su liderazgo y personalidad en momentos decisivos, convirtieron a Martínez en la opción número uno para quedarse con el arco en Stamford Bridge.
Aunque todavía restan reuniones internas dentro del club londinense para pulir los últimos pasos formales del contrato, el visto bueno del jugador aceleró los tiempos de una negociación que se hará oficial en las próximas horas. Tras un ciclo brillante en Aston Villa donde se consolidó como uno de los mejores del planeta en su puesto, el golero marplatense afrontará un nuevo e importante desafío en su carrera vistiendo los colores del gigante de Londres.
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