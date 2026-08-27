Bomba en la Premier League: Dibu Martínez deja Aston Villa y jugará en el Chelsea

La búsqueda de un arquero de jerarquía absoluta se transformó en una prioridad dentro de la planificación de Chelsea. Las flojas e irregulares actuaciones del español Robert Sánchez encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso, lo que impulsó a la dirigencia a volcarse decididamente por el futbolista formado en Independiente. Su vasta trayectoria en el certamen británico, sumada a su liderazgo y personalidad en momentos decisivos, convirtieron a Martínez en la opción número uno para quedarse con el arco en Stamford Bridge.