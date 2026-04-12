Así fue el recibimiento de Racing para sus ex: insultos para Salas y Acuña

El duelo entre Racing y River sumó un condimento especial en el Cilindro de Avellaneda, donde el clima estuvo marcado por el regreso de varios ex integrantes de la Academia que hoy defienden la camiseta del Millonario. Desde la previa, los focos estuvieron puestos en Maximiliano Salas y Marcos Acuña, quienes fueron recibidos con hostilidad por parte de los hinchas locales debido a sus salidas del club y posterior arribo al conjunto de Núñez.