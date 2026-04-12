Así fue el recibimiento de Racing para sus ex: insultos para Salas y Acuña
Racing protagonizó un clima tenso ante River: insultos para Salas y Acuña, y ovación a Coudet en el Cilindro en un duelo cargado de morbo.
El duelo entre Racing y River sumó un condimento especial en el Cilindro de Avellaneda, donde el clima estuvo marcado por el regreso de varios ex integrantes de la Academia que hoy defienden la camiseta del Millonario. Desde la previa, los focos estuvieron puestos en Maximiliano Salas y Marcos Acuña, quienes fueron recibidos con hostilidad por parte de los hinchas locales debido a sus salidas del club y posterior arribo al conjunto de Núñez.
Insultos a Maxi Salas y Huevo Acuña y ovación a Chacho Coudet en Racing
Mientras los futbolistas de River realizaban la entrada en calor, en los parlantes del estadio sonó la canción "Traicionera", en clara alusión a ambos jugadores. En ese contexto, tanto Salas —quien comenzó el partido en el banco— como Acuña —titular en el lateral izquierdo— fueron blanco de cánticos como "El que no salta, es un traidor", que luego se repitieron durante el ingreso de los equipos.
En contraposición, Eduardo “Chacho” Coudet tuvo un recibimiento completamente distinto. El entrenador, que volvió al estadio tras seis años, fue homenajeado con una placa y ovacionado por los hinchas en reconocimiento a su exitoso paso por el club, donde conquistó el Torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones en 2019.
Otro de los que recibió aplausos fue Aníbal Moreno, quien jugó en Racing entre 2021 y 2024 y actualmente integra el equipo de River pero dejó un buen recuerdo en el conjunto de Avellaneda.
La relación entre los hinchas de Racing y Marcos Acuña, por su parte, ya venía deteriorada desde octubre, cuando se enfrentaron por Copa Argentina. En aquel encuentro, el lateral realizó jueguitos con la cabeza en los instantes finales del partido, lo que generó fuertes críticas, entre ellas la de Gonzalo Costas, quien señaló: "Ahora que es campeón del mundo es un desagradecido".
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