Así está el historial entre River y Racing, en la previa a un nuevo clásico
Este domingo, desde las 20, la Academia recibe al Millonario por la fecha 14 del Torneo Apertura. ¿Qué tan desparejo está el historial entre ambos?
La Zona B de la Copa de la Liga se encendió. Este domingo, desde las 20:00, Avellaneda será el epicentro de un choque de realidades opuestas, pero objetivos compartidos. Racing recibe a un River transformado, en un partido que promete intensidad táctica y emociones fuertes.
La era post-Gallardo parece haber encontrado su rumbo de la mano de Eduardo Coudet. Con una efectividad envidiable en el torneo local —cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones—, el "Chacho" ha devuelto al Millonario a la zona alta de la tabla anual.
Sin embargo, el reciente viaje a Bolivia para enfrentar a Blooming dejó secuelas físicas. Por ello, el plan de River para visitar el Cilindro incluye: una rotación estratégica, para cuidar piezas clave tras el desgaste en la altura. Además, hará una prueba de profundidad, con el fin de demostrar que el plantel tiene variantes para sostener la identidad ofensiva.
Para los dirigidos por Gustavo Costas, no hay margen para especulaciones. Tras el golpe anímico que significó perder el invicto en el clásico ante Independiente —con el recordado penal fallido de "Maravilla" Martínez—, la Academia ha recuperado la sonrisa en el plano internacional.
El contundente 3-1 ante Independiente Petrolero en la Copa Sudamericana sirvió como combustible anímico. Ahora, el objetivo es claro: vencer a River con lo mejor del plantel titular para asegurar el boleto a la fase final.
Historial entre River y Racing
Jugaron en total 244 partidos, siendo 228 juegos por campeonatos locales y 16 en torneos internacionales.
- River ganó 112 duelos.
- Racing se impuso en 68 oportunidades.
- Igualaron 61 veces.
El antecedente más fresco
El último cruce entre ambos todavía resuena en la memoria de los hinchas. Fue en noviembre pasado por los octavos del Clausura: en un partido vibrante, Racing eliminó a River con un agónico 3-2 sellado por Gastón Martirena en el minuto 93, profundizando en aquel entonces la crisis del conjunto de Núñez tras perder el Superclásico.
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