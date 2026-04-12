Así está el historial entre River y Racing, en la previa a un nuevo clásico

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Historial entre River y Racing

Jugaron en total 244 partidos, siendo 228 juegos por campeonatos locales y 16 en torneos internacionales.

River ganó 112 duelos.

Racing se impuso en 68 oportunidades.

Igualaron 61 veces.

El antecedente más fresco

El último cruce entre ambos todavía resuena en la memoria de los hinchas. Fue en noviembre pasado por los octavos del Clausura: en un partido vibrante, Racing eliminó a River con un agónico 3-2 sellado por Gastón Martirena en el minuto 93, profundizando en aquel entonces la crisis del conjunto de Núñez tras perder el Superclásico.