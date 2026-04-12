River venció 2-0 a Racing en Avellaneda y llega firme al Superclásico ante Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043473931386908971?s=20&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Sebastián Driussi, en una de las últimas del partido, marcó un golazo para el 2-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043494044425216510?s=20&partner=&hide_thread=false AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NFxAMexn6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

El antecedente más fresco

El último cruce entre ambos todavía resuena en la memoria de los hinchas. Fue en noviembre pasado por los octavos del Clausura: en un partido vibrante, Racing eliminó a River con un agónico 3-2 sellado por Gastón Martirena en el minuto 93, profundizando en aquel entonces la crisis del conjunto de Núñez tras perder el Superclásico.

Formaciones del encuentro

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Racing vs. River: datos del partido

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Estadio: Presidente Perón