Marcos Rojo fue expulsado ante River tras agredir a Martínez Quarta y la gente de Racing explotó
Marcos Rojo vio la roja en Racing vs River tras un manotazo a Martínez Quarta. El VAR intervino y el defensor se fue silbado por los hinchas.
El clásico entre Racing y River sumó un nuevo episodio de tensión con la expulsión de Marcos Rojo en el segundo tiempo, en una jugada que generó polémica y malestar en el Cilindro. El defensor, que había quedado marcado previamente por su participación en el gol de Facundo Colidio para el 1-0 del Millonario, protagonizó una fuerte agresión contra Lucas Martínez Quarta que terminó con su salida anticipada del partido.
La acción ocurrió a los 35 minutos del complemento, cuando Rojo le propinó un manotazo a su rival. En primera instancia, el árbitro Sebastián Zunino dejó seguir, pero tras la revisión del VAR decidió sancionar la infracción con tarjeta roja directa. La decisión dejó a Racing con diez jugadores en un tramo determinante del encuentro, complicando aún más su situación en el desarrollo del clásico.
El clima en el estadio no tardó en hacerse sentir y los hinchas de la Academia reprobaron el accionar del defensor, quien se retiró del campo de juego en medio de una catarata de silbidos que demuestram la bronca de todos los presentes con el accionar del futbolista que parece no aprender.
Marcos Rojo fue expulsado ante River tras agredir a Martínez Quarta y la gente de Racing explotó
Formaciones del encuentro entre Racing y River por el Torneo Apertura 2026
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
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