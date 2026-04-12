Marcos Rojo fue expulsado ante River tras agredir a Martínez Quarta y la gente de Racing explotó

El clásico entre Racing y River sumó un nuevo episodio de tensión con la expulsión de Marcos Rojo en el segundo tiempo, en una jugada que generó polémica y malestar en el Cilindro. El defensor, que había quedado marcado previamente por su participación en el gol de Facundo Colidio para el 1-0 del Millonario, protagonizó una fuerte agresión contra Lucas Martínez Quarta que terminó con su salida anticipada del partido.