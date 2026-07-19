Así fue la ceremonia de la final del Mundial 2026: música, celebridades y un show impactante
La previa del partido entre la Selección Argentina y España tuvo un despliegue de música en vivo, celebridades internacionales y un espectáculo encabezado por Post Malone e IShowSpeed.
La ceremonia de clausura del Mundial 2026 comenzó con un impactante espectáculo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que tuvo como grandes protagonistas al streamer IShowSpeed y al cantante Post Malone, dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir la previa de la final entre la Selección Argentina y España.
El show, que comenzó 90 minutos antes del encuentro decisivo, fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. La puesta en escena buscó reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Además de la actuación de Post Malone, el espectáculo contó con la participación de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el actor Tom Cruise, entre otras figuras invitadas.
Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue la interpretación del himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson.
Quiénes cantan en el entretiempo de la final del Mundial 2026 y cuánto durará el show
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, la FIFA organizó un show musical en el entretiempo inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl de la NFL.
El MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, será el escenario de un evento inédito en una cita mundialista. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen junto con la FIFA, mientras que la dirección artística fue coordinada por Chris Martin, líder de Coldplay. El objetivo es ofrecer un show de nivel internacional que combine música, entretenimiento y un mensaje solidario, ya que también buscará recaudar fondos para proyectos educativos alrededor del mundo.
Los artistas que se presentarán en el entretiempo
La FIFA confirmó la participación de importantes figuras de la música internacional y otros invitados especiales. Entre ellos estarán:
- Shakira.
- Justin Bieber.
- Madonna.
- BTS.
- Burna Boy.
- Coldplay.
- Gustavo Dudamel.
- Coro PS22 de Nueva York.
- Emmanuel Kelly.
- Ghetto Kids.
- Personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo).
- Personajes de The Muppets.
¿Cuánto dura el entretiempo de la final del Mundial 2026?
El espectáculo musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Sin embargo, el entretiempo completo del partido será más extenso de lo habitual y se estima que durará entre 17 y 20 minutos. La ampliación del intervalo se debe al tiempo necesario para montar y desmontar las estructuras que serán utilizadas sobre el campo de juego, garantizando que el show se realice en óptimas condiciones y que luego el partido pueda reanudarse sin inconvenientes.
Además del impacto deportivo y artístico, Global Citizen y la FIFA tienen como meta recaudar 100 millones de dólares a través de esta iniciativa. Los fondos serán destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca mejorar el acceso a la educación y al fútbol para niños y niñas de todo el mundo, convirtiendo al espectáculo del entretiempo en mucho más que un evento de entretenimiento.
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