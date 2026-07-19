Así fue la ceremonia de la final del Mundial 2026: música, celebridades y un show impactante

El MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, será el escenario de un evento inédito en una cita mundialista. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen junto con la FIFA, mientras que la dirección artística fue coordinada por Chris Martin, líder de Coldplay. El objetivo es ofrecer un show de nivel internacional que combine música, entretenimiento y un mensaje solidario, ya que también buscará recaudar fondos para proyectos educativos alrededor del mundo.

Los artistas que se presentarán en el entretiempo

La FIFA confirmó la participación de importantes figuras de la música internacional y otros invitados especiales. Entre ellos estarán:

Shakira.

Justin Bieber.

Madonna.

BTS.

Burna Boy.

Coldplay.

Gustavo Dudamel.

Coro PS22 de Nueva York.

Emmanuel Kelly.

Ghetto Kids.

Personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo).

Personajes de The Muppets.

¿Cuánto dura el entretiempo de la final del Mundial 2026?

El espectáculo musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Sin embargo, el entretiempo completo del partido será más extenso de lo habitual y se estima que durará entre 17 y 20 minutos. La ampliación del intervalo se debe al tiempo necesario para montar y desmontar las estructuras que serán utilizadas sobre el campo de juego, garantizando que el show se realice en óptimas condiciones y que luego el partido pueda reanudarse sin inconvenientes.

Además del impacto deportivo y artístico, Global Citizen y la FIFA tienen como meta recaudar 100 millones de dólares a través de esta iniciativa. Los fondos serán destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca mejorar el acceso a la educación y al fútbol para niños y niñas de todo el mundo, convirtiendo al espectáculo del entretiempo en mucho más que un evento de entretenimiento.