Hay derrotas que duelen... y esta duele muchísimo

Hoy estamos tristes. Y está bien. Porque solo duele aquello que amamos profundamente.

Pero ojalá que esa tristeza nunca se convierta en reproche. Porque si algo merece esta generación es nuestro agradecimiento. Y si alguien merece irse de un Mundial con una ovación eterna, es Lionel Messi.

Gracias por cambiar la historia del fútbol argentino. Gracias por enseñarnos que los sueños, incluso los más imposibles, pueden cumplirse. Y gracias por regalarnos una era que ninguno de nosotros va a olvidar.

Porque una final puede escaparse. Pero el legado de esta Selección, y la grandeza de Messi, ya son eternos.