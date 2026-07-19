"Seguramente corte": Lionel Scaloni le puso fecha de vencimiento a su etapa en la Selección Argentina
A las impactantes imágenes de la conferencia de prensa se le sumaron nuevas y explosivas declaraciones del entrenador, que parece tener un pie afuera.
Tras quebrarse en llanto y abandonar la rueda de prensa en el MetLife Stadium, Lionel Scaloni sumó nuevas declaraciones que terminaron de sacudir las estructuras de la AFA: le puso una fecha límite exacta a su ciclo como director técnico de la Selección Argentina.
Lo que parecía una duda impulsada por la lógica tristeza del postpartido se transformó, con el correr de los minutos, en una drástica y dolorosa confirmación para el fútbol argentino.
El entrenador de Pujato no ocultó el tremendo desgaste que significó el proceso mundialista y la exigencia de mantener al equipo en la mesa de las grandes potencias mundiales. Lejos de esquivar el bulto, Scaloni le puso un punto final a la incertidumbre y sentenció cuándo dejará formalmente su cargo.
"Hasta diciembre estoy seguro y después es complicado. Es justo que se pueda cambiar, y hasta es bueno", lanzó en primera instancia el director técnico, abriendo la puerta a una renovación en el banco albiceleste.
Sin embargo, instantes después, el entrenador terminó de ratificar la decisión con una frase demoledora: "Hasta diciembre y después seguramente corte".
Agotado tras batallar en una final que se escapó en los detalles del tiempo suplementario, el conductor de la Scaloneta miró hacia atrás y resumió en pocas palabras la magnitud de la gesta que lideró desde su asunción en 2018: "Es difícil e increíble haber llegado hasta acá".
Con la fecha de vencimiento puesta para el último mes del año, el fútbol argentino se prepara de manera forzada para disfrutar de los últimos partidos del ciclo más glorioso y trascendental de las últimas décadas.
Lionel Scaloni insistió con poner en duda su continuidad en la Selección Argentina
"Este es un lugar soñado. No es importante quién esté al frente. Basta que tenga valores y haya mamado de chiquito vestir esta camiseta. El resto lo hacen ellos (por los futbolistas). A veces los procesos se terminan y hasta diciembre estaremos presentando batalla", dijo en diálogo con la prensa luego de que los jugadores dejaron el estadio.
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