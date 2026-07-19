"Seguramente corte": Lionel Scaloni le puso fecha de vencimiento a su etapa en la Selección Argentina

"HASTA DICIEMBRE VOY A SEGUIR Y DESPUÉS SEGURAMENTE CORTE"



Lionel Scaloni reconoció el trabajo realizado y le puso duda a su continuidad



@hernanclaus pic.twitter.com/UqaYTRnecG — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2026

Agotado tras batallar en una final que se escapó en los detalles del tiempo suplementario, el conductor de la Scaloneta miró hacia atrás y resumió en pocas palabras la magnitud de la gesta que lideró desde su asunción en 2018: "Es difícil e increíble haber llegado hasta acá".

Con la fecha de vencimiento puesta para el último mes del año, el fútbol argentino se prepara de manera forzada para disfrutar de los últimos partidos del ciclo más glorioso y trascendental de las últimas décadas.

Lionel Scaloni insistió con poner en duda su continuidad en la Selección Argentina

"Este es un lugar soñado. No es importante quién esté al frente. Basta que tenga valores y haya mamado de chiquito vestir esta camiseta. El resto lo hacen ellos (por los futbolistas). A veces los procesos se terminan y hasta diciembre estaremos presentando batalla", dijo en diálogo con la prensa luego de que los jugadores dejaron el estadio.