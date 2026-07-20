"Prometo dar todo": la conmovedora carta de Nico Paz tras la final del Mundial 2026

En un gesto de enorme madurez deportiva que fue muy celebrado por el público en las redes sociales, el zurdo se tomó un párrafo aparte para reconocer la victoria del contrincante: "Felicidades a España y a todos los españoles", redactó, para luego cerrar su mensaje con un grito de corazón de cara a lo que viene: "¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".