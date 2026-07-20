"Prometo dar todo": la conmovedora carta de Nico Paz tras la final del Mundial 2026
El joven mediocampista se volcó a sus redes sociales para expresar su orgullo por integrar la Selección Argentina y juró revancha.
En medio del dolor generalizado por el trago amargo ante España en el MetLife Stadium, las redes sociales suelen convertirse en el canal elegido por los futbolistas para descargar sus sensaciones, y uno de los que se volvió viral fue el mensaje de Nico Paz, el primero de la Selección Argentina en romper el silencio.
Entre los mensajes más emotivos de la jornada destacó el de una de las grandes apariciones y cartas de recambio del ciclo de Lionel Scaloni, quien dejó una sentida reflexión sobre lo vivido y asumió un fuerte compromiso a futuro con el fútbol argentino.
A través de su cuenta de Instagram personal, el mediocampista volcó unas palabras cargadas de emoción y pertenencia, remarcando la entrega de sus compañeros en un partido que se definió en los detalles del tiempo suplementario.
"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", comenzó escribiendo el joven volante.
Nico Paz: promesa de revancha y señorío deportivo
Lejos de quedarse únicamente en el lamento, Paz miró hacia adelante con determinación y les hizo una promesa concreta a los millones de hinchas que siguieron la campaña del seleccionado: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".
En un gesto de enorme madurez deportiva que fue muy celebrado por el público en las redes sociales, el zurdo se tomó un párrafo aparte para reconocer la victoria del contrincante: "Felicidades a España y a todos los españoles", redactó, para luego cerrar su mensaje con un grito de corazón de cara a lo que viene: "¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".
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