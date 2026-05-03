Lionel Messi se subió a un auto de Fórmula 1 pero no fue el de Franco Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/2050960633475031139?s=20&partner=&hide_thread=false Messi y Antonella visitan a Russell y Antonelli en el box de Mercedes #MiamiDAZNF1 pic.twitter.com/9LEIBixlbn — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026

Más temprano, durante el ingreso del futbolista al recinto, se vivió un momento inesperado que también fue captado por las cámaras y se difundió en las redes. Una fanática que intentaba tomar una fotografía con su celular sin mirar el camino tropezó con un escalón y terminó cayendo al suelo frente a la mirada de los presentes. El futbolista advirtió la situación al instante y, tras constatar que la mujer no había sufrido heridas de gravedad, continuó su marcha con normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/2050958492941287822?s=20&partner=&hide_thread=false messi estaba por entrar al box de mercedes y una tipa se le cayó al lado JAJDKWKWKWK pic.twitter.com/IxkuGrbaSt — Tino (@TinoCLeclerc) May 3, 2026

La presencia del mejor jugador del mundo se dio en un fin de semana muy positivo para el automovilismo argentino: Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, se aseguró el octavo lugar de la grilla tras una gran sesión clasificatoria el día sábado, escalando un puesto tras una sanción técnica sobre el corredor Isack Hadjar.