Lionel Messi se subió a un auto de Fórmula 1 pero no fue el de Franco Colapinto
El astro argentino revolucionó la previa del Gran Premio de Florida. Acompañado por su familia, visitó un box que generó sorpresa en las redes sociales.
El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 no solo captó la atención de los fanáticos del automovilismo, sino que tuvo un protagonista estelar que acaparó todas las miradas. En la previa de la competencia en el Miami International Autodrome, Lionel Messi asistió al circuito junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una de las apariciones más fotografiadas de la jornada en el paddock.
Más allá de la expectativa por el encuentro que mantendría más tarde con el piloto de Alpine, Franco Colapinto, uno de los detalles que más llamó la atención de los presentes fue la indumentaria elegida por los hijos de la "Pulga". Thiago, Mateo y Ciro lucieron camisetas de la escudería Mercedes-Benz, el equipo que lidera el campeonato de constructores y que tiene como gran figura al joven italiano Andrea Kimi Antonelli. La elección no fue casualidad y despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales sobre el fanatismo de la familia por las flechas de plata.
Así fue encuentro de Lionel Messi con Kimi Antonelli
Durante la recorrida, Messi se acercó al box de Mercedes, donde tuvo un cálido encuentro con Antonelli. El piloto le mostró el interior del vehículo y el capitán de la Selección Argentina no dudó en subirse al monoplaza para observar en primera persona el funcionamiento y la tecnología del auto, en una escena que rápidamente se volvió viral.
Más temprano, durante el ingreso del futbolista al recinto, se vivió un momento inesperado que también fue captado por las cámaras y se difundió en las redes. Una fanática que intentaba tomar una fotografía con su celular sin mirar el camino tropezó con un escalón y terminó cayendo al suelo frente a la mirada de los presentes. El futbolista advirtió la situación al instante y, tras constatar que la mujer no había sufrido heridas de gravedad, continuó su marcha con normalidad.
La presencia del mejor jugador del mundo se dio en un fin de semana muy positivo para el automovilismo argentino: Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, se aseguró el octavo lugar de la grilla tras una gran sesión clasificatoria el día sábado, escalando un puesto tras una sanción técnica sobre el corredor Isack Hadjar.
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