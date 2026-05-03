Del Potro se sumó a la fiesta en Miami: el apoyo a Franco Colapinto en la grilla
El histórico tenista argentino llegó al circuito de Florida para alentar a su compatriota en la previa de la carrera. Una visita de lujo que completó un domingo a puro color celeste y blanco.
El Autódromo Internacional de Miami se convirtió en una verdadera embajada argentina durante la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras el revuelo que generó la llegada de Lionel Messi y su familia, otro de los grandes ídolos del deporte nacional se hizo presente en el paddock de la categoría. Juan Martín del Potro llegó al recinto para brindar su apoyo a Franco Colapinto que llega con las energías por las nubes al circuito.
Del Potro se sumó a la fiesta en Miami: el apoyo a Franco Colapinto en la grilla
El tandilense, reconocido fanático del automovilismo y amigo de varios deportistas de élite, caminó por la grilla del equipo Alpine para desearle suerte al joven piloto pilarense, quien parte desde la octava posición tras una gran sesión de clasificación.
"Acá estamos apoyando a Franco, es algo muy lindo poder estar acá para hacer un poco de fuerza. Estuvimos juntos con Leo, Franco y Rafa (Nadal) es algo muy lindo", expresó en la previa de la carrera.
La presencia de Del Potro, que se suma a la del propio Messi y a la gran cantidad de banderas argentinas en las tribunas de Florida, reflejó el enorme acompañamiento que está teniendo el piloto en su primera temporada completa en la máxima categoría. El exnúmero 3 del mundo vivió la previa desde adentro, conversó con los ingenieros del equipo y se tomó unos minutos para dialogar con la prensa local sobre el gran presente de Colapinto en el Gran Circo.
El respaldo de las figuras argentinas llegó en un momento clave del fin de semana. Debido a los pronósticos de tormenta eléctrica, la FIA decidió adelantar la largada de la competencia principal, donde Colapinto busca sumar puntos importantes y mantenerse en el top 10 del campeonato.
La grilla de largada - GP de Miami
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
-
Max Verstappen (Red Bull)
Charles Leclerc (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Oscar Piastri (McLaren)
Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
-
Nico Hülkenberg (Audi)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Oliver Bearman (Haas)
Carlos Sainz Jr. (Williams)
Esteban Ocon (Haas)
Alex Albon (Williams)
Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Lance Stroll (Aston Martin)
Valtteri Bottas (Cadillac)
Sergio Pérez (Cadillac)
Gabriel Bortoleto (Audi)
Isack Hadjar (Racing Bulls)*
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