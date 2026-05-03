Del Potro se sumó a la fiesta en Miami: el apoyo a Franco Colapinto en la grilla

La presencia de Del Potro, que se suma a la del propio Messi y a la gran cantidad de banderas argentinas en las tribunas de Florida, reflejó el enorme acompañamiento que está teniendo el piloto en su primera temporada completa en la máxima categoría. El exnúmero 3 del mundo vivió la previa desde adentro, conversó con los ingenieros del equipo y se tomó unos minutos para dialogar con la prensa local sobre el gran presente de Colapinto en el Gran Circo.

El respaldo de las figuras argentinas llegó en un momento clave del fin de semana. Debido a los pronósticos de tormenta eléctrica, la FIA decidió adelantar la largada de la competencia principal, donde Colapinto busca sumar puntos importantes y mantenerse en el top 10 del campeonato.

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La grilla de largada - GP de Miami