"Así jugué": Dibu Martínez reveló cómo quedó su dedo fracturado tras atajar con la lesión en el Mundial 2026
En un mano a mano con Gastón Edul, el arquero de la Selección Argentina sorprendió al mostrar su dedo, claramente torcido por la fractura.
Las batallas dejan marcas, y en el fútbol de alto rendimiento, la entrega muchas veces trasciende los límites del dolor. Así lo confirmó Emiliano Dibu Martínez en un video difundido en redes sociales, donde mostró por primera vez la secuela permanente que le dejó haber disputado el Mundial 2026 con un dedo de su mano fracturado.
En las imágenes, el periodista Gastón Edul presenta la escena invitando a los espectadores a dimensionar el esfuerzo del guardameta marplatense. Acto seguido, el propio Dibu enseña su mano y demuestra las dificultades que padece en uno de sus dedos: "Este no lo puedo doblar bien", explica mientras intenta flexionar la articulación.
La comparación resulta impactante cuando se le pide que cierre ambas manos al mismo tiempo. Mientras con una logra formar un puño perfecto, con la mano lesionada el dedo afectado queda notoriamente rígido e incompleto en su recorrido.
Ante la consulta sobre si la secuela se debió al Mundial, Martínez respondió de forma directa y entre sonrisas: "Me quedó, me va a quedar por vida".
El registro audiovisual no tardó en generar una ola de comentarios y muestras de admiración por parte de los hinchas, quienes valoraron el sacrificio físico del arquero para defender el arco de la Selección Argentina en la cita planetaria.
El gran gesto de Dibu Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez que ayudará a un hospital
Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Julián Álvarez se sumaron a una importante campaña solidaria impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los tres futbolistas de la Selección Argentina donaron objetos personales para colaborar con la primera Noche a Beneficio de la UBA, cuya recaudación estará destinada al Hospital de Clínicas José de San Martín.
El arquero del Chelsea aportó sus guantes, mientras que los defensores y delanteros de Atlético de Madrid entregaron camisetas de la Albiceleste para formar parte de una subasta benéfica. La iniciativa se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta 2263.
El propósito es reunir 1,5 millones de dólares para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación, que permitirá ampliar las capacidades médicas del reconocido establecimiento público.
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