"Así jugué": Dibu Martínez reveló cómo quedó su dedo fracturado tras atajar con la lesión en el Mundial 2026

Dibu Martínez, arquero de la Selección argentina

El gran gesto de Dibu Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez que ayudará a un hospital

Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Julián Álvarez se sumaron a una importante campaña solidaria impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los tres futbolistas de la Selección Argentina donaron objetos personales para colaborar con la primera Noche a Beneficio de la UBA, cuya recaudación estará destinada al Hospital de Clínicas José de San Martín.

El arquero del Chelsea aportó sus guantes, mientras que los defensores y delanteros de Atlético de Madrid entregaron camisetas de la Albiceleste para formar parte de una subasta benéfica. La iniciativa se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta 2263.

El propósito es reunir 1,5 millones de dólares para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación, que permitirá ampliar las capacidades médicas del reconocido establecimiento público.