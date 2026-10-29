De un sueño para sus hijos a un negocio propio: el proyecto que lanzó la esposa del Dibu Martínez
Mandinha Martínez presentó Fox & Fern, un proyecto en Inglaterra que nació de un deseo familiar. ¿Qué es lo que propone?
La esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, Mandinha Martínez, dio un nuevo paso en su faceta como empresaria y diseñadora de interiores con la apertura de Fox & Fern, un espacio infantil creado en Inglaterra. La iniciativa surgió de una idea vinculada con sus hijos, Santi y Ava, y se convirtió en un emprendimiento que busca combinar diversión, imaginación y aprendizaje.
A través de una publicación en Instagram, la empresaria compartió imágenes del establecimiento y explicó la historia personal que impulsó el proyecto. Su intención fue construir un lugar acogedor, seguro y limpio, donde los niños puedan explorar, desarrollar habilidades y ganar confianza mientras juegan.
“Todo mi corazón y alma se han ido a Fox & Fern. Comenzó con un sueño para mis hijos, y cada detalle ha crecido de ese amor”, expresó Mandinha al presentar el espacio.
Los personajes de Fox & Fern están inspirados en sus hijos
Uno de los detalles más particulares del emprendimiento es la identidad de los personajes que forman parte de su universo infantil. La propuesta utiliza figuras inspiradas en la naturaleza y en los integrantes de la familia de la empresaria, con el objetivo de convertir las historias imaginarias en experiencias que los chicos puedan disfrutar.
Entre los protagonistas se encuentra Fable the Fox, un zorro inspirado en Santi, el hijo de Mandinha y el arquero de la Selección Argentina. También aparece Lumi the Rabbit, un conejo que representa a Ava, su hija. De esta manera, el proyecto incorpora referencias personales en su ambientación y construye una identidad propia alrededor de personajes que acompañan las actividades recreativas.
Un espacio que busca estimular la creatividad y la confianza
Fox & Fern no apunta solamente a ofrecer juegos para entretener a los chicos. La iniciativa también pretende fomentar el aprendizaje mediante actividades lúdicas y juegos de roles, con el acompañamiento de facilitadores que ayuden a desarrollar distintas capacidades.
La idea es que cada visita represente una oportunidad para descubrir algo nuevo, fortalecer la autoestima y estimular la imaginación. El objetivo es que los niños se animen a probar distintas actividades y se lleven experiencias positivas para compartir con sus familias. Además, el establecimiento contempla servicios destinados a los adultos, como una propuesta de café y pastelería, para complementar la experiencia.
Con Fox & Fern, Mandinha convirtió un deseo personal relacionado con la crianza de sus hijos en un proyecto comercial con una identidad definida. La empresaria apuesta por un espacio en el que el juego, la creatividad y los vínculos familiares sean los principales protagonistas.
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