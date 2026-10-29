De un sueño para sus hijos a un negocio propio: el proyecto que lanzó la esposa del Dibu Martínez

Un espacio que busca estimular la creatividad y la confianza

Fox & Fern no apunta solamente a ofrecer juegos para entretener a los chicos. La iniciativa también pretende fomentar el aprendizaje mediante actividades lúdicas y juegos de roles, con el acompañamiento de facilitadores que ayuden a desarrollar distintas capacidades.

La idea es que cada visita represente una oportunidad para descubrir algo nuevo, fortalecer la autoestima y estimular la imaginación. El objetivo es que los niños se animen a probar distintas actividades y se lleven experiencias positivas para compartir con sus familias. Además, el establecimiento contempla servicios destinados a los adultos, como una propuesta de café y pastelería, para complementar la experiencia.

Con Fox & Fern, Mandinha convirtió un deseo personal relacionado con la crianza de sus hijos en un proyecto comercial con una identidad definida. La empresaria apuesta por un espacio en el que el juego, la creatividad y los vínculos familiares sean los principales protagonistas.