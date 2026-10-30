Diego Maradona cumpliría 66 años: los clubes de Argentina y el mundo que lo recordaron
En una nueva fecha especial para recordar al Diez, equipos y distintas instituciones del fútbol compartieron mensajes, imágenes y videos para celebrar su legado.
Diego Maradona volvió a ser protagonista de una jornada especial para el fútbol mundial. Este 30 de octubre, día en el que habría cumplido 66 años, distintos clubes argentinos e internacionales le rindieron homenaje a través de sus redes sociales.
Con fotografías, videos y mensajes cargados de emoción, las instituciones recordaron al ídolo que dejó una huella imborrable en la historia del deporte. La fecha volvió a reunir al fútbol alrededor de una figura que trascendió cualquier rivalidad.
Desde Argentina hasta distintos rincones del planeta, los saludos reflejaron el reconocimiento que Maradona mantiene a casi seis años de su fallecimiento.
El emotivo homenaje de la AFA a Maradona
Entre las publicaciones destacadas apareció el homenaje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que compartió un video especial para recordar al Diez en el día de su nacimiento. La figura de Maradona continúa siendo uno de los símbolos más importantes del deporte nacional.
Su historia con la Selección Argentina, especialmente por la conquista del Mundial de México 1986, permanece como uno de los capítulos más recordados del fútbol. Los mensajes de las instituciones volvieron a demostrar que Diego no pertenece solamente a los equipos que defendió durante su carrera: su influencia llegó a todo el mundo.
El fútbol recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños
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