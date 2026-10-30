Diego Maradona cumpliría 66 años: los clubes de Argentina y el mundo que lo recordaron

Diego Armando Maradona.

En Racing. O sea, en el ojo de

la inolvidable

Daniela D’Adamo. Y en su vida

y en la tuya y en la nuestra.

Que, en última instancia, o en primera,

en este día

y cada día,

es lo que nos va a hacer querer

para siempre

al hombre

que

nos hizo el pueblo… pic.twitter.com/9kwqbgRIBW