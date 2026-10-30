Tras 24 años, cierra su marca de zapatos y remata todo este sábado: "No pudimos hacer pie"

Comentarios con el pie izquierdo

"Cuando escuchas por ahí 'no importa quien gobierne yo tengo q laburar igual', ¿vieron que importa quién te gobierna? En 2002 con cuatro locales y fábrica seguro dabas mucho trabajo a muchas familias. Escuchar estas historias te dan una bronca terrible. Fuerza y a intentar cambiar la situación desde las urnas", analizó un seguidor en el posteo de despedida.

Las palabras no cayeron en saco roto. Si bien la creadora de la marca no opinó en los comentarios, no faltaron las despedidas con críticas al presidente Javier Milei y pedidos de "no votar a la derecha".

"Harta de ver locales que cierran", expresó una seguidora, a lo que otra persona sumó: "Soy del gremio y lamento mucho lo que está pasando, nos está liquidando a todos. Corre Lola es una linda marca y da pena que tenga que cerrar".