Tras 24 años, cierra su marca de zapatos y remata todo este sábado: "No pudimos hacer pie"
La dueña de la compañía anunció que este fin de semana abre por última vez su local en Villa Crespo para liquidar el stock con precios a partir de $25.000.
La marca de zapatos Corre Lola dejó de ser visible en las calles hace varios años, pero no fue sino hasta esta semana que su creadora anunció el cierre definitivo del negocio y el remate de stock en Villa Crespo. El motivo que dio fue la crisis económica, que hundió el consumo y expuso a las fábricas locales a la competencia masiva de los productos importados.
"Chicas, finalmente cierro mi marca de zapatos y vendo absolutamente todo, desde borcegos hasta ballerinas. Todo lo que se les ocurra, 100% cuero", comentó la mujer mirando a cámara en un video que publicó el jueves de esta semana en el perfil de Instagram de la iteración más reciente del negocio, Lowe.
"Soy Caro, licenciada en administración de empresas. En el 2002, apenas nacía mi hijito Mateo, fundé Corre Lola y llegué a tener cuatro locales al mismo tiempo. Por otro lado también nos dedicábamos a fabricarle a otras marcas en todo el país", explicó rápidamente la empresaria.
"En el 2018 lamentablemente cerramos todos los locales y pasamos a la modalidad online. Pero con los cambios del 2024, no pudimos hacer pie y cerramos la marca", convino la mujer, cuyo último bastión está ubicado sobre la calle Tres Arroyos, en Villa Crespo, ciudad de Buenos Aires.
"Me quedaron más de mil pares en stock de todos estos años de laburo. Voy a liquidar desde $25.000 hasta $69.900 todo lo que hay acá, en el local", anunció en referencia al evento de este sábado, 31 de octubre.
Comentarios con el pie izquierdo
"Cuando escuchas por ahí 'no importa quien gobierne yo tengo q laburar igual', ¿vieron que importa quién te gobierna? En 2002 con cuatro locales y fábrica seguro dabas mucho trabajo a muchas familias. Escuchar estas historias te dan una bronca terrible. Fuerza y a intentar cambiar la situación desde las urnas", analizó un seguidor en el posteo de despedida.
Las palabras no cayeron en saco roto. Si bien la creadora de la marca no opinó en los comentarios, no faltaron las despedidas con críticas al presidente Javier Milei y pedidos de "no votar a la derecha".
"Harta de ver locales que cierran", expresó una seguidora, a lo que otra persona sumó: "Soy del gremio y lamento mucho lo que está pasando, nos está liquidando a todos. Corre Lola es una linda marca y da pena que tenga que cerrar".
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