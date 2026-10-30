El gran gesto de Dibu Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez que ayudará a un hospital

La importancia del Hospital de Clínicas para la salud pública

La campaña busca fortalecer el equipamiento de una institución fundamental para la atención médica y la formación de profesionales de la salud. De acuerdo con los datos difundidos por la UBA, el Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 intervenciones quirúrgicas cada año.

Allí también se capacitan más de 1.500 profesionales sanitarios. Con sus donaciones, Dibu, Cuti y la Araña aportaron su reconocimiento internacional a una causa que busca mejorar la infraestructura de la salud pública argentina.