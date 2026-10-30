El gran gesto de Dibu Martínez, Cuti Romero y Julián Álvarez que ayudará a un hospital
Los tres campeones del mundo se sumaron a una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires y donaron objetos de la Selección Argentina para una subasta benéfica.
Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Julián Álvarez se sumaron a una importante campaña solidaria impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los tres futbolistas de la Selección Argentina donaron objetos personales para colaborar con la primera Noche a Beneficio de la UBA, cuya recaudación estará destinada al Hospital de Clínicas José de San Martín.
El arquero del Chelsea aportó sus guantes, mientras que los defensores y delanteros de Atlético de Madrid entregaron camisetas de la Albiceleste para formar parte de una subasta benéfica. La iniciativa se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 20, en la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta 2263.
El propósito es reunir 1,5 millones de dólares para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación, que permitirá ampliar las capacidades médicas del reconocido establecimiento público.
El gesto solidario de los campeones del mundo con el Hospital de Clínicas
El evento contará con un cóctel, un acto institucional y una subasta solidaria. Entre los artículos disponibles habrá piezas vinculadas con figuras destacadas del deporte y la cultura argentina, aunque todavía no se difundió el listado completo de los objetos. La convocatoria está abierta a particulares, empresas y organizaciones interesadas en colaborar.
La universidad estableció diferentes alternativas para participar: realizar donaciones, comprar entradas, convertirse en patrocinador o intervenir en una subasta online. Además, los aportes económicos no tendrán un monto mínimo obligatorio, con la intención de facilitar la participación de todas las personas que quieran contribuir.
La importancia del Hospital de Clínicas para la salud pública
La campaña busca fortalecer el equipamiento de una institución fundamental para la atención médica y la formación de profesionales de la salud. De acuerdo con los datos difundidos por la UBA, el Hospital de Clínicas recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 intervenciones quirúrgicas cada año.
Allí también se capacitan más de 1.500 profesionales sanitarios. Con sus donaciones, Dibu, Cuti y la Araña aportaron su reconocimiento internacional a una causa que busca mejorar la infraestructura de la salud pública argentina.
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