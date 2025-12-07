Así quedó la tabla del campeonato 2025 tras el título de Lando Norris en la Fórmula 1
Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 2025 por solo dos puntos sobre Max Verstappen, que ganó en Abu Dhabi.
Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1. El británico logró su primera coronación mundial en una definición cargada de tensión, donde Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi pero no consiguió descontar los puntos necesarios para superarlo en la tabla.
Por apenas dos unidades, Norris dejó atrás al neerlandés y destronó al piloto de Red Bull, quien había encadenado cuatro títulos consecutivos en 2021, 2022, 2023 y 2024. El tercer puesto del británico en Emiratos Árabes Unidos resultó decisivo para confirmar su campaña consagratoria.
Oscar Piastri, subcampeón en Abu Dhabi y tercero en el campeonato, acompañó a Norris para completar un año excepcional para McLaren. Ambos se mantuvieron entre los protagonistas de la temporada gracias al rendimiento de un monoplaza que se mantuvo competitivo en la mayoría de los circuitos. La consagración de Norris llegó en su 152° participación en la máxima categoría, a los 26 años, tras un año de altibajos pero con una regularidad superior al resto de la parrilla.
Así quedó la tabla del campeonato 2025 tras el título de Lando Norris en la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren) – 423
- Max Verstappen (Red Bull) – 421
- Oscar Piastri (McLaren) – 410
- George Russell (Mercedes) – 319
- Charles Leclerc (Ferrari) – 242
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 156
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
- Alex Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 56
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 51
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Esteban Ocon (Haas) – 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Lance Stroll (Aston Martin) – 33
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
El calendario de la F1 en 2026
FECHA | PAÍS | EVENTO
- 6-8 de marzo | Australia | Melbourne
- 13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)
- 27-29 de marzo | Japón | Suzuka
- 10-12 de abril | Baréin | Sakhir
- 17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda
- 1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)
- 22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)
- 5-7 de junio | Mónaco | Mónaco
- 12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña
- 26-28 de junio | Austria | Spielberg
- 3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)
- 17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps
- 24-26 de julio | Hungría | Budapest
- 21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)
- 4-6 de septiembre | Italia | Monza
- 11-13 de septiembre | España | Madrid*
- 24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú
- 9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)
- 23-25 de octubre | EE. UU. | Austin
- 30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México
- 6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo
- 19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas
- 27-29 de noviembre | Qatar | Lusail
- 4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario