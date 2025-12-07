Así quedó la tabla del campeonato 2025 tras el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Oscar Piastri, subcampeón en Abu Dhabi y tercero en el campeonato, acompañó a Norris para completar un año excepcional para McLaren. Ambos se mantuvieron entre los protagonistas de la temporada gracias al rendimiento de un monoplaza que se mantuvo competitivo en la mayoría de los circuitos. La consagración de Norris llegó en su 152° participación en la máxima categoría, a los 26 años, tras un año de altibajos pero con una regularidad superior al resto de la parrilla.