La tensa conferencia de prensa entre Verstappen, Norris y Piastri antes de la definición de la Fórmula 1
Los tres pilotos afrontaron un tenso Media Day en Abu Dhabi, donde una pregunta sobre órdenes de equipo expuso la interna en McLaren.
Faltan muy pocos días para conocer al nuevo campeón de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Abu Dhabi definirá si la corona 2025 queda en manos de Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri. En ese contexto, el último Media Day de la temporada dejó una escena que sacudió al paddock: la reacción de los pilotos de McLaren ante una consulta sobre eventuales órdenes de equipo.
Norris llega a la última fecha como líder con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392. La diferencia entre los dos pilotos de McLaren alimentó la pregunta clave: ¿el equipo habló de la posibilidad de favorecer a uno de ellos para retener el título?
La respuesta del británico fue tan franca como inesperada. “No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así”, expresó. Luego agregó: “No voy a pedirlo, no quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa”.
Mientras Norris hablaba, las cámaras de F1TV enfocaron a Piastri, que abrió los ojos y sonrió con cierta incomodidad. Cuando llegó su turno, el australiano fue contundente en su brevedad: “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“.
A diferencia del clima en McLaren, Verstappen se mostró distendido durante toda la conferencia. El neerlandés contó cómo transcurrió los días previos entre Qatar y Abu Dhabi: “Pasé un tiempo con mi hija, planeando algunas cosas para GT3 el año que viene, planificando el equipo de simulación para el año que viene. ¡Todo bastante sencillo!”.
Super Max también explicó su estado anímico: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí. (...) Volver a conseguir estas victorias es fantástico. Así que lo asumo como una ventaja, estar aquí luchando por el título”.
Respecto a la preparación de los pilotos de McLaren, Norris sostuvo que solo repasaron “errores” del fin de semana anterior para mejorar, mientras que Piastri comentó que jugó al pádel y participó de actividades de marketing antes de viajar a Abu Dhabi.
El fin de semana en Yas Marina será tradicional, con tres prácticas libres y una clasificación previa a las 58 vueltas del domingo. Verstappen buscará sumar su quinto título: necesita ganar y que Norris finalice cuarto o peor, o cualquier combinación que lo deje 13 puntos por encima del británico. Si ambos empatan, el neerlandés será campeón por tener más victorias. Piastri la tendrá más difícil: deberá ganar y esperar que Norris termine sexto o peor. Con solo 4 puntos de diferencia respecto a Verstappen y 16 sobre su compañero, el australiano aún conserva chances matemáticas.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
- Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 6 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1
