La tensa conferencia de prensa entre Verstappen, Norris y Piastri antes de la definición de la Fórmula 1

Super Max también explicó su estado anímico: “Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí. (...) Volver a conseguir estas victorias es fantástico. Así que lo asumo como una ventaja, estar aquí luchando por el título”.

verstappen norris piastri 1

Respecto a la preparación de los pilotos de McLaren, Norris sostuvo que solo repasaron “errores” del fin de semana anterior para mejorar, mientras que Piastri comentó que jugó al pádel y participó de actividades de marketing antes de viajar a Abu Dhabi.

El fin de semana en Yas Marina será tradicional, con tres prácticas libres y una clasificación previa a las 58 vueltas del domingo. Verstappen buscará sumar su quinto título: necesita ganar y que Norris finalice cuarto o peor, o cualquier combinación que lo deje 13 puntos por encima del británico. Si ambos empatan, el neerlandés será campeón por tener más victorias. Piastri la tendrá más difícil: deberá ganar y esperar que Norris termine sexto o peor. Con solo 4 puntos de diferencia respecto a Verstappen y 16 sobre su compañero, el australiano aún conserva chances matemáticas.

Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00

tabla de pilotos 2025

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1