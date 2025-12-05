La orden de Mclaren para que Lando Norris y Oscar Piastri luchen en la definición del título mundial
El equipo británico dejó claro que priorizará el campeonato de pilotos y aplicará órdenes si el desarrollo de la carrera así lo exige.
La última cita del calendario de Fórmula 1 en Abu Dhabi llega con un condimento especial para McLaren, que desembarca en Yas Marina con sus dos pilotos dentro de la pelea por el título. Lando Norris arriba como líder del campeonato con 408 puntos, seguido de cerca por Max Verstappen, que suma 396, y por Oscar Piastri, que se mantiene en la discusión con 392.
Aunque el británico parte con una ventaja matemática, el escenario se presenta abierto y obliga al equipo a evaluar cada estrategia con precisión. En ese contexto, Zak Brown decidió anticiparse a cualquier situación compleja y dejó en claro que el conjunto "Papaya" no dudará en intervenir. La posibilidad de que la carrera tome rumbos imprevisibles llevó al equipo a contemplar múltiples escenarios.
Como ocurre en definiciones ajustadas, la clasificación del sábado tendrá un peso significativo, pero será en las 58 vueltas del domingo donde se resolverá todo. Brown fue contundente sobre el rol que podrían tener ambos corredores en la búsqueda del campeonato. Las combinaciones muestran que McLaren podría necesitar apoyo interno dependiendo de cómo se muevan las posiciones en pista, algo que no sorprende dado el nivel de competitividad del certamen.
En entrevistas previas al fin de semana, Brown no esquivó ninguna pregunta y asumió una postura pragmática. Explicó que, si el contexto lo demanda, el australiano deberá facilitar el avance de Norris en caso de que el británico se encuentre en una situación crítica frente a Verstappen. El propio jefe del equipo respondió sin rodeos ante la consulta de Sky Sports sobre la posibilidad de usar órdenes de equipo: “Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este Campeonato de Pilotos. Llegamos al fin de semana sabiendo que ambos tienen las mismas oportunidades, aunque obviamente hay una diferencia de puntos”.
Para McLaren, la prioridad es salir campeón, sin importar las susceptibilidades que puedan surgir. El margen de maniobra para Piastri es más acotado, ya que su camino hacia el título depende no solo de una actuación perfecta, sino también de combinaciones poco probables que involucren a Verstappen y a su propio compañero.
Por eso, dentro del box saben que, llegado el momento, el australiano podría ser clave para asegurar el resultado que Norris necesite. Brown enfatizó que la lógica deportiva manda en estas instancias y que no sería razonable dejar pasar una oportunidad histórica por conservar posiciones secundarias. “No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y queda bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible para ganar el Campeonato de Pilotos. Sería una locura no hacerlo”, expresó.
El jefe de McLaren reforzó esa mirada al remarcar que no existe margen para especular con resultados menores cuando hay un título mundial en juego. La escudería, que viene de asegurarse por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores, entiende que el desafío ahora está en coronar también a su piloto. “Queremos ganar el Campeonato de Pilotos. Así que veremos cómo se desarrolla la carrera, pero no vamos a dejar de ganar el campeonato por intentar proteger un tercer y un cuarto puesto, o un sexto y un séptimo, o cualquiera que sea la situación”, sentenció Brown.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
- Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 6 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
