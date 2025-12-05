La orden de Mclaren para que Lando Norris y Oscar Piastri luchen en la definición del título mundial

stella lando norris mclaren

Por eso, dentro del box saben que, llegado el momento, el australiano podría ser clave para asegurar el resultado que Norris necesite. Brown enfatizó que la lógica deportiva manda en estas instancias y que no sería razonable dejar pasar una oportunidad histórica por conservar posiciones secundarias. “No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y queda bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible para ganar el Campeonato de Pilotos. Sería una locura no hacerlo”, expresó.

El jefe de McLaren reforzó esa mirada al remarcar que no existe margen para especular con resultados menores cuando hay un título mundial en juego. La escudería, que viene de asegurarse por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores, entiende que el desafío ahora está en coronar también a su piloto. “Queremos ganar el Campeonato de Pilotos. Así que veremos cómo se desarrolla la carrera, pero no vamos a dejar de ganar el campeonato por intentar proteger un tercer y un cuarto puesto, o un sexto y un séptimo, o cualquiera que sea la situación”, sentenció Brown.

Oscar Piastri Oscar Piastri

Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00