El video que se volvió viral: las lágrimas de Lando Norris, su novia... ¡y el camarógrafo!
Luego de que el británico se alzara por primera vez con el título de la Fórmula 1, se fundió en un beso con su novia, ante la atenta mirada de todos.
Lando Norris se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2025 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi. De esta manera, el piloto británico de McLaren ganó por primera vez el Campeonato Mundial de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo, superando por solo dos puntos a Max Verstappen.
Con la obtención de este título, Norris se convierte en el 35º campeón en la historia de la Fórmula 1 y el 11º británico en conseguirlo, tras ganar las carreras en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México, Brasil, y lucirse en otras que formaron parte del calendario.
Sin lugar a dudas, este es un logro histórico tanto para él, que llevaba varias temporadas buscando su primer título, como para McLaren, que vuelve a tener un campeón de pilotos después de 17 años (el último había sido Lewis Hamilton en 2008).
El video que se volvió viral: las lágrimas de Lando Norris, su novia y el camarógrafo
Luego de la obtención del máximo título de la Fórmula 1, Lando Norris no dudó en correr a buscar a su novia, la actriz y modelo portuguesa Margarida "Magui" Corceiro. Al encontrarla, ambos se fundieron en un beso, entre sonrisas y las lágrimas de emoción por el gran momento que vive el británico.
Sin embargo, el video tomó trascendencia en redes sociales por otro particular detalle: el camarógrafo que se dedicaba a captar ese emotivo momento también se mostró muy emocionado mientras filmaba un episodio único en la vida del automovilista. De hecho, muchos señalaron que estuvo a punto de llorar, movilizado por lo que estaba viendo.
Sin dudas, el trabajador de medios -del cual no ha trascendido su nombre- ha quedado en el recuerdo de este gran día para Norris.
