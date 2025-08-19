Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Once Caldas
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Once Caldas por la Copa Sudamericana 2025.
Huracán se enfrenta a una prueba de fuego este miércoles. Con la necesidad de revertir el 1-0 de la ida, el equipo de Frank Kudelka recibe a Once Caldas en el Tomás Adolfo Ducó este martes, desde las 19, por el pasaje a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El Globo llega con buen ritmo, respaldado por tres victorias consecutivas en el torneo local, lo que le ha dado una importante inyección de confianza. A su vez, el cuerpo técnico celebra la vuelta de Matko Miljevic, quien se recuperó de una lesión y se convierte en una opción valiosa para la ofensiva.
Por otro lado, el cuadro colombiano, que no atraviesa un buen presente en su liga local (sin victorias en seis fechas), confía en la ventaja obtenida en la ida. Si bien su rendimiento en el campeonato doméstico ha sido irregular, en la Copa Sudamericana se ha mostrado un rival complicado, capaz de explotar sus oportunidades. Un gol de visitante, por ejemplo, los pondría en una posición muy favorable.
El ganador de este choque se medirá en la próxima instancia con el vencedor del partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.
Huracán vs. Once Caldas: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Once Caldas
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
