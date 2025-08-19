Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Once Caldas

Por otro lado, el cuadro colombiano, que no atraviesa un buen presente en su liga local (sin victorias en seis fechas), confía en la ventaja obtenida en la ida. Si bien su rendimiento en el campeonato doméstico ha sido irregular, en la Copa Sudamericana se ha mostrado un rival complicado, capaz de explotar sus oportunidades. Un gol de visitante, por ejemplo, los pondría en una posición muy favorable.