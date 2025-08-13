El gesto de Gustavo Costas con los hinchas de Racing demorados en el estadio de Peñarol
Cerca de la 1.30 de la mañana, el técnico de la Academia se acercó a la popular visitante a agradecerle a los fanáticos por el apoyo.
La derrota 1-0 de Racing ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores terminó con una postal poco habitual: cientos de hinchas visitantes retenidos durante más de dos horas y media en el Estadio Campeón del Siglo. Sin lugar a dudas que se trató de una situación que generó mucho malestar dentro de los seguidores de la Academia que terminaron con un sabor amargo por la caída de su equipo en un partido que tuvo de todo.
Según lo dispuesto por las autoridades uruguayas, los simpatizantes académicos debían esperar al menos 90 minutos después del final para evitar cruces con la parcialidad local. Sin embargo, el operativo se extendió hasta cerca de las 2 de la mañana.
Gustavo Costas, cerca de los hinchas de Racing que viajaron a Uruguay
En medio de la larga espera, Gustavo Costas se acercó a la tribuna visitante para agradecerles el apoyo, incluso hablando por teléfono con personas que se encontraban en el sector. El DT compartió unos minutos con ellos antes de que se habilitara la salida.
El presidente de Racing, Diego Milito, expresó su malestar: “No nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante. Esto es pura y exclusivamente responsabilidad del Ministerio del Interior y de la policía”. También señaló que parte de la comisión directiva estuvo en la tribuna con las familias afectadas, calificando la situación como “una locura”.
Pese a algunos roces con la policía, el retiro de los hinchas se dio de forma pacífica. Muchos estuvieron en el estadio desde antes de las 18 hasta casi las 2 de la mañana, y ya emprendieron su regreso a la Argentina. La revancha se jugará el próximo martes a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing intentará revertir la serie y avanzar a cuartos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario