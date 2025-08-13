El gesto de Gustavo Costas con los hinchas de Racing demorados en el estadio de Peñarol

La derrota 1-0 de Racing ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores terminó con una postal poco habitual: cientos de hinchas visitantes retenidos durante más de dos horas y media en el Estadio Campeón del Siglo. Sin lugar a dudas que se trató de una situación que generó mucho malestar dentro de los seguidores de la Academia que terminaron con un sabor amargo por la caída de su equipo en un partido que tuvo de todo.