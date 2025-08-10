El detalle inédito que tendrá la camiseta de Marcos Rojo en Racing
La Academia oficializó la llegada del defensor y sorprendió a los hinchas con una particularidad en el dorsal que llevará durante esta etapa.
Racing confirmó la llegada de Marcos Rojo para la segunda mitad del 2025 y, más allá de la expectativa por verlo en otro equipo del fútbol argentino, apareció un detalle curioso que llamó la atención de los hinchas: en su camiseta, el defensor no llevará su apellido en la espalda, sino únicamente su nombre de pila.
Aunque lucirá el clásico dorsal número 6 (el mismo que utilizó en Boca y en sus últimos pasos por Defensa y Justicia y Estudiantes), en Racing se tomó la decisión de que en lugar del apellido “Rojo” figure simplemente "Marcos. R", según se observó este domingo en la presentación.
¿La razón? Una cuestión de historia y rivalidad. “Rojo” es el apodo que identifica a Independiente, el clásico adversario de la Academia, y para evitar cualquier confusión o polémica, los dirigentes y el cuerpo técnico prefirieron que el defensor aparezca con su nombre de pila y sin su apellido.
De esta manera Marcos Rojo usará el dorsal 6 ya que el número quedó vacante cuando Nazareno Colombo, que lo tenía asignado a principio de año, decidió cambiarse al 23. Este detalle refleja no solo el respeto por la tradición y la rivalidad entre ambos equipos, sino también la intención de que Rojo se haga un lugar en el plantel de manera clara y sin distracciones, más allá de su inminente debut en la Copa Libertadores, donde ya está incluido en la lista de buena fe.
Así, mientras la dirigencia trabaja para resolver los inconvenientes que le impiden jugar el Torneo Clausura, Marcos Rojo se prepara para aportar su experiencia y carácter en la Academia, con una camiseta que llevará un detalle inédito, pero que sin dudas ya empezó a generar conversación en una de las operaciones que causó mayor sorpresa en el mercado de pases del fútbol argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario