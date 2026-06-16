Así sonó el Himno en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Albiceleste salió al campo de juego para comenzar la defensa del título conquistado en Qatar 2022 y vivió uno de los momentos más emotivos de la noche.
La espera terminó. La Selección Argentina hizo su presentación oficial en el Mundial 2026 y saltó al campo de juego con la ilusión intacta de volver a pelear por la gloria máxima. Antes del inicio del encuentro frente a Argelia, el estadio fue escenario de uno de los momentos más especiales y emocionantes de la jornada: la interpretación del Himno Nacional Argentino.
Como ocurre en cada gran cita de la Albiceleste, miles de hinchas hicieron sentir su presencia desde las tribunas y acompañaron cada estrofa con una pasión conmovedora. Las voces de los fanáticos se mezclaron con las de los jugadores, que entonaron el Himno con visible emoción mientras se preparaban para dar el primer paso en la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.
Con las banderas celestes y blancas como protagonistas y un clima cargado de expectativa, el momento se convirtió rápidamente en una de las imágenes más destacadas de la noche. El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó listo para afrontar un nuevo desafío mundialista, impulsado por el aliento de todo un país que vuelve a soñar con alcanzar la cima del fútbol una vez más.
Así sonó el Himno en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
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