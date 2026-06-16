Así sonó el Himno en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Con las banderas celestes y blancas como protagonistas y un clima cargado de expectativa, el momento se convirtió rápidamente en una de las imágenes más destacadas de la noche. El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó listo para afrontar un nuevo desafío mundialista, impulsado por el aliento de todo un país que vuelve a soñar con alcanzar la cima del fútbol una vez más.