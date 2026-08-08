Lionel Messi llegó en Rosario para darle el último adiós a su padre Jorge Messi

El astro argentino aterrizó en el aeropuerto internacional Islas Malvinas a bordo de su avión privado exactamente a las 20.40 horas, tras haber dejado de inmediato sus compromisos con el Inter Miami en los Estados Unidos. El delantero se trasladará en las próximas horas junto a su círculo íntimo para participar de las exequias y acompañar a su familia en este duro momento de luto.