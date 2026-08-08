Lionel Messi llegó en Rosario para darle el último adiós a su padre Jorge Messi
El capitán de la Selección arribó esta noche a su ciudad natal a bordo de su avión privado, tras emprender un viaje de urgencia desde los Estados Unidos.
El dolor inunda a la ciudad de Rosario y a todo el mundo del deporte. En medio de un profundo hermetismo y un fuerte operativo de seguridad, Lionel Messi llegó este sábado a la Argentina para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años.
El astro argentino aterrizó en el aeropuerto internacional Islas Malvinas a bordo de su avión privado exactamente a las 20.40 horas, tras haber dejado de inmediato sus compromisos con el Inter Miami en los Estados Unidos. El delantero se trasladará en las próximas horas junto a su círculo íntimo para participar de las exequias y acompañar a su familia en este duro momento de luto.
El vuelo N776MA que trasladó al astro argentino desde Fort Lauderdale partió a las 11.19 horas y aterrizó a las 20.40, según la información brindada por el sitio Flight Radar 24.
Lionel Messi llegó a la Argentina para el último adiós a Jorge Messi
En medio de un profundo dolor y rodeados de un estricto sigilo, los seres queridos de Lionel Messi comenzaron a despedir los restos de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado en su ciudad natal.
El último adiós al histórico representante del astro se lleva a cabo en el Cementerio Parque El Prado, situado en la vecina localidad de Pérez. El acceso al predio permanece blindado por un importante operativo de seguridad diseñado especialmente para la ocasión, permitiendo exclusivamente el paso de una reducida caravana de vehículos pertenecientes al círculo más cercano de allegados.
Desde el entorno del capitán de la Selección Argentina remarcaron que el responso se realiza de manera estrictamente privada, preservando el dolor que atraviesan tanto Celia Cuccittini como sus hijos en este desgarrador momento, apartados por completo de las cámaras y la atención de los medios de comunicación.
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