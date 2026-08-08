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Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

La "T", que viene de sumar su primera victoria en el torneo, y Lanús cierran la cuarta fecha este martes a las 21. Los detalles en la nota.

Talleres y Lanús cierran la cuarta fecha en el Mario Alberto Kempes. 

Talleres y Lanús cierran la cuarta fecha en el Mario Alberto Kempes. 

Talleres y Lanús cierran este martes, desde las 21, la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 cuando se enfrenten en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Luis Lobo Medina, acompañado por los asistentes Diego Martin y Carlos Viglietti. Además, Salomé Di Lorio estará a cargo del VAR.

La "T" perdió en sus dos primeras presentaciones, frente a Newell's y Vélez, pero logró recuperarse en la última jornada con una contundente victoria por 4-0 sobre Platense. Ahora, el equipo comandado por Jorge Sampaoli buscará ratificar esa levantada ante su gente y continuar escalando posiciones en la Zona A.

Lanús, por su parte, debutó con un triunfo frente a San Lorenzo, pero luego encadenó tres derrotas consecutivas, la última de ellas frente a Unión, en el encuentro pendiente de la segunda fecha, disputado tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cienciano.

Lanús buscará cortar la racha adversa de tres derrotas al hilo.

Lanús buscará cortar la racha adversa de tres derrotas al hilo.

De esta manera, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino intentará dejar atrás el duro golpe de la eliminación ante el elenco peruano y volver a sumar de a tres para prenderse en la lucha por el ingreso a los playoffs del certamen.

Formaciones de Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A

  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: Salomé Di Lorio.
  • TV: TNT Sports.

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