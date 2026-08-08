Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "T", que viene de sumar su primera victoria en el torneo, y Lanús cierran la cuarta fecha este martes a las 21. Los detalles en la nota.
Talleres y Lanús cierran este martes, desde las 21, la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 cuando se enfrenten en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Luis Lobo Medina, acompañado por los asistentes Diego Martin y Carlos Viglietti. Además, Salomé Di Lorio estará a cargo del VAR.
La "T" perdió en sus dos primeras presentaciones, frente a Newell's y Vélez, pero logró recuperarse en la última jornada con una contundente victoria por 4-0 sobre Platense. Ahora, el equipo comandado por Jorge Sampaoli buscará ratificar esa levantada ante su gente y continuar escalando posiciones en la Zona A.
Lanús, por su parte, debutó con un triunfo frente a San Lorenzo, pero luego encadenó tres derrotas consecutivas, la última de ellas frente a Unión, en el encuentro pendiente de la segunda fecha, disputado tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cienciano.
De esta manera, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino intentará dejar atrás el duro golpe de la eliminación ante el elenco peruano y volver a sumar de a tres para prenderse en la lucha por el ingreso a los playoffs del certamen.
Formaciones de Talleres vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
- Hora: 21:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Salomé Di Lorio.
- TV: TNT Sports.
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