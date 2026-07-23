Alejandro Garnacho fue presentado en Aston Villa: será compañero del Dibu Martínez
Llega cedido desde Chelsea por una temporada y buscará recuperar protagonismo bajo las órdenes de Unai Emery, en un plantel que también integra Emiliano Buendía.
El mercado de pases en el fútbol europeo continúa ofreciendo movimientos de alto impacto y uno de los más resonantes de las últimas horas tuvo como protagonista a Alejandro Garnacho. El extremo argentino fue oficializado este jueves como nuevo futbolista del Aston Villa, que incorporó al atacante mediante un préstamo por una temporada procedente del Chelsea.
Con el Mundial 2026 ya concluido y el inicio de las principales ligas europeas cada vez más cerca, los clubes aceleran las negociaciones para reforzar sus planteles. En ese contexto, el equipo dirigido por Unai Emery cerró la llegada de un futbolista que intentará relanzar su carrera tras un año con escaso protagonismo en Londres.
El club de Birmingham confirmó la operación a través de sus canales oficiales y difundió las primeras imágenes con la camiseta de los villanos. Además, publicó un video en el que el argentino dejó sus primeras sensaciones tras concretarse la transferencia. "Hablé con Unai (Emery) antes de venir aquí y él me dio la confianza. No puedo esperar por conocer a los hinchas", expresó el futbolista en su presentación.
Alejandro Garnacho jugará la temporada 2026/27 para el Aston Villa
La llegada del atacante también supone un nuevo reencuentro con varios compatriotas: compartirá plantel con Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los referentes de la Selección Argentina, y con Emiliano Buendía, otro de los futbolistas argentinos que forman parte del equipo inglés.
Garnacho ya conoce al Dibu de su paso por la Albiceleste. Entre 2023 y 2024 fue una presencia habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni y llegó a disputar ocho encuentros con la selección mayor, integrando distintos planteles durante ese período. La reciente inversión de Chelsea para incorporar a Morgan Rogers por una cifra cercana a los 130 millones reforzó la necesidad de reorganizar el plantel y facilitó la salida del argentino.
Ahora buscará recuperar ese lugar a partir de un mayor rodaje en la Premier League. Su estreno con la camiseta del Aston Villa incluso podría producirse muy pronto, ya que el próximo gran compromiso del conjunto inglés será el 12 de agosto frente al Paris Saint-Germain por la Supercopa de Europa, condición que alcanzó tras consagrarse campeón de la Europa League.
De todos modos, la dirigencia del conjunto de Birmingham no da por cerrado su mercado. Según distintos medios ingleses, el club también sigue de cerca al joven delantero Mbaye, perteneciente al Paris Saint-Germain (PSG), aunque por el momento no existe un acuerdo formal.
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