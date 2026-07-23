Alejandro Garnacho fue presentado en Aston Villa: será compañero del Dibu Martínez

Garnacho ya conoce al Dibu de su paso por la Albiceleste. Entre 2023 y 2024 fue una presencia habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni y llegó a disputar ocho encuentros con la selección mayor, integrando distintos planteles durante ese período. La reciente inversión de Chelsea para incorporar a Morgan Rogers por una cifra cercana a los 130 millones reforzó la necesidad de reorganizar el plantel y facilitó la salida del argentino.

Ahora buscará recuperar ese lugar a partir de un mayor rodaje en la Premier League. Su estreno con la camiseta del Aston Villa incluso podría producirse muy pronto, ya que el próximo gran compromiso del conjunto inglés será el 12 de agosto frente al Paris Saint-Germain por la Supercopa de Europa, condición que alcanzó tras consagrarse campeón de la Europa League.

De todos modos, la dirigencia del conjunto de Birmingham no da por cerrado su mercado. Según distintos medios ingleses, el club también sigue de cerca al joven delantero Mbaye, perteneciente al Paris Saint-Germain (PSG), aunque por el momento no existe un acuerdo formal.