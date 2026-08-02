El sugestivo mensaje de Garnacho tras debutar en Aston Villa: el palito para Chelsea

La expresión "feliz por disfrutar el fútbol de nuevo" fue tomada por muchos como un mensaje dirigido a Chelsea, donde nunca logró consolidarse. El atacante argentino no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso para esta temporada y la dirigencia decidió buscarle una salida para que pudiera sumar continuidad. Finalmente, Aston Villa llegó a un acuerdo para incorporarlo a préstamo por una temporada, con una obligación de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.