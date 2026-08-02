El sugestivo mensaje de Garnacho tras debutar en Aston Villa: el palito para Chelsea
El delantero argentino sumó sus primeros minutos con los Villanos en la gira por Asia y publicó una frase en redes sociales que despertó todo tipo de interpretaciones.
Alejandro Garnacho tuvo su estreno con la camiseta de Aston Villa y, apenas finalizó el amistoso frente al XI All Stars de Indonesia, dejó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión y fue interpretado como una indirecta para Chelsea, club en el que jugó la última temporada.
El conjunto dirigido por Unai Emery cerró su gira por Asia con una victoria por 3-1 en Indonesia y ahora regresará a Inglaterra para preparar el comienzo de la temporada, que tendrá como gran desafío la Recopa de Europa frente al Paris Saint-Germain.
Garnacho fue titular, disputó los primeros 45 minutos y, tras el encuentro, compartió una historia en Instagram con una imagen suya durante el partido y una frase que llamó la atención: "Nos vemos pronto, Bangkok. Primera titularidad después de tres meses. Feliz por disfrutar el fútbol de nuevo. 1% cada día. ¡Gracias, Indonesia!".
La expresión "feliz por disfrutar el fútbol de nuevo" fue tomada por muchos como un mensaje dirigido a Chelsea, donde nunca logró consolidarse. El atacante argentino no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso para esta temporada y la dirigencia decidió buscarle una salida para que pudiera sumar continuidad. Finalmente, Aston Villa llegó a un acuerdo para incorporarlo a préstamo por una temporada, con una obligación de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.
En su presentación oficial, Garnacho ya había dejado en claro cuáles eran sus expectativas para esta nueva etapa. "Estoy contento de estar acá. Es un club que está creciendo muy rápido y yo estaba buscando un lugar donde recuperar la confianza y volver a ser el jugador que fui en mis primeros años en Manchester United", aseguró.
Los números de Alejandro Garnacho en Chelsea
El delantero de 22 años llegó a Chelsea procedente de Manchester United por una cifra cercana a los 46 millones de euros, pero su paso por Stamford Bridge estuvo lejos de lo esperado. Durante la temporada disputó 43 partidos, fue titular en 22 oportunidades, marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias, aunque nunca consiguió afianzarse como una pieza fija del equipo.
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