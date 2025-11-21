Atención Marcelo Gallardo: los dos golazos de Agustín Ruberto en la reserva de River
En la previa al choque con Racing, el delantero de 19 años fue el gran protagonista de los cuartos de final del Torneo Proyección, con dos grandes definiciones.
Mientras Marcelo Gallardo ultima detalles de cara al clásico ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, la reserva de River se impuso 2-1 este viernes por la noche ante Huracán, con un doblete del joven Agustín Ruberto, quien parece pedir pista.
El conjunto que dirige Marcelo Escudero derrotó a su par de Parque Patricios en el River Camp de Ezeiza, y avanzó a las semifinales del Torneo Proyección. En busca de la fina enfrentará nada menos que a Boca.
Con la 9 en la espalda, Ruberto fue el gran protagonista de la jornada anotando los dos tantos. En ambos casos, una en la primera etapa y otra en segunda, el joven delantero definió de derecha y desde afuera del área, para anotarse con golazos.
Ruberto, de 19 años, viene de una larga recuperación por una lesión ligamentaria ocurrida en el Sudamericano Sub-20 de febrero del año pasado. Tras el alta, ya formó parte de los concentrados de Gallardo por lo que podría ser una variante el lunes ante la "Academia".
Sin dudas, uno de los grandes déficits del conjunto del "Muñeco" es la falta de gol, al punto tal que lleva cuatro partidos consecutivos sin gritos, con varios futbolistas en el ojo de la tormenta.
De esta manera, con Miguel Borja borrado, Sebastián Driussi en bajo nivel y Facundo Colido recientemente recuperado, el joven centrodelantero podría ser una opción ante Racing, al menos saltando desde el banco de suplentes.
