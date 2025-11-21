El severo castigo de Conmebol para Racing tras el recibimiento ante Flamengo

La reincidencia también pesó. Racing ya había sido multado en 2024 por el recibimiento ante Corinthians en las semifinales de la Copa Libertadores, donde el club encendió bengalas y fuegos artificiales en gran escala. Aquella vez, la sanción fue de un partido a puertas cerradas que cumplió en el debut de la fase de grupos de la edición actual, en el encuentro que terminó en derrota ante Atlético Bucaramanga por 2 a 1.