El llamativo mensaje de Sebastián Villa que despertó dudas: ¿se va de Independiente Rivadavia?
El delantero colombiano publicó un post de despedida dirigido a Daniel Vila, mientras desde el club aseguran que no hay venta acordada.
Sebastián Villa sorprendió a los hinchas de Independiente Rivadavia al difundir en sus redes sociales un mensaje con tono de despedida y un agradecimiento directo al presidente Daniel Vila. Sin embargo, desde la conducción del club mendocino negaron que exista una transferencia cerrada y remarcaron que su salida todavía no está definida, alimentando un clima de fuerte incertidumbre sobre su futuro inmediato.
El atacante colombiano, de 29 años, compartió una historia en Instagram en la que mencionó al máximo dirigente de la institución y escribió: “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”. El texto interpretado como un adiós instaló rápidamente la versión de una venta inminente, mientras el futbolista evalúa nuevas opciones para continuar su carrera y la institución analiza propuestas que podrían concretarse a corto plazo.
Desde la Lepra mendocina, mientras tanto, salieron a aclarar que Villa no está vendido y que el mensaje responde a cuestiones personales con Vila, aunque admiten que su continuidad se aleja cada vez más. El delantero llegó a Mendoza en julio de 2024 y desde entonces se convirtió en una pieza clave: anotó diez goles, repartió 16 asistencias en 60 encuentros y fue protagonista del título de Copa Argentina que el equipo conquistó el 5 de noviembre, marcando el penal decisivo ante Argentinos Juniors.
Pese a que su contrato se extiende hasta mediados de 2026, la dirigencia considera probable una transferencia en el mercado de verano, ya sea al fútbol argentino u otro destino en el exterior. Villa había sido incorporado tras su etapa en Beroe de Bulgaria. Previamente dejó Boca en medio de dos causas judiciales —una por violencia de género con condena cumplida y otra por abuso sexual—, situación que derivó en un conflicto contractual.
El jugador se declaró libre, firmó en Europa y una resolución de FIFA lo eximió de pagar una multa millonaria.
