El llamativo mensaje de Sebastián Villa que despertó dudas: ¿se va de Independiente Rivadavia?

villa

Desde la Lepra mendocina, mientras tanto, salieron a aclarar que Villa no está vendido y que el mensaje responde a cuestiones personales con Vila, aunque admiten que su continuidad se aleja cada vez más. El delantero llegó a Mendoza en julio de 2024 y desde entonces se convirtió en una pieza clave: anotó diez goles, repartió 16 asistencias en 60 encuentros y fue protagonista del título de Copa Argentina que el equipo conquistó el 5 de noviembre, marcando el penal decisivo ante Argentinos Juniors.