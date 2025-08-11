Atención River: se lesionó una de las figuras de Libertad de cara al duelo por Copa Libertadores

image

El entrenador Sergio Aquino no guardó a sus figuras en el choque local, apostando por un equipo competitivo para mantener la regularidad en el torneo paraguayo, donde el Gumarelo marcha sexto, lejos del puntero Cerro Porteño. Pese a la igualdad, Aquino destacó la importancia del próximo compromiso y pidió mantener la mente positiva: “Fuimos en busca del triunfo, era lo que queríamos, pero no hay tiempo para lamentarnos. Todos sabemos lo que significa el partido ante River, pero hay que mantener la mente positiva”.