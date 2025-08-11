Atención River: se lesionó una de las figuras de Libertad de cara al duelo por Copa Libertadores
Rodrigo Morínigo, arquero titular del equipo paraguayo, sufrió un pinchazo en el muslo y es duda para el partido de ida ante el Millonario. Martín Silva podría ser el encargado de defender el arco.
Libertad recibió un golpe inesperado a pocos días de enfrentar a River por los octavos de final de la Copa Libertadores. Su arquero titular, Rodrigo Morínigo, de 26 años, tuvo que salir lesionado en el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta, por la liga local paraguaya, y ahora preocupa su disponibilidad para el duelo clave frente al equipo argentino.
El guardameta sintió un pinchazo en el muslo durante el partido y debió ser reemplazado rápidamente por el uruguayo Martín Silva, quien regresó tras una larga recuperación de una lesión. El arquero se perfila como el probable responsable del arco para el encuentro del jueves, cuando Libertad reciba a River en el estadio La Huerta desde las 21:30.
Atención River: se lesionó una de las figuras de Libertad de cara al duelo por Copa Libertadores
El entrenador Sergio Aquino no guardó a sus figuras en el choque local, apostando por un equipo competitivo para mantener la regularidad en el torneo paraguayo, donde el Gumarelo marcha sexto, lejos del puntero Cerro Porteño. Pese a la igualdad, Aquino destacó la importancia del próximo compromiso y pidió mantener la mente positiva: “Fuimos en busca del triunfo, era lo que queríamos, pero no hay tiempo para lamentarnos. Todos sabemos lo que significa el partido ante River, pero hay que mantener la mente positiva”.
La serie de octavos de final, que promete ser una de las más apasionantes de la competencia, tendrá su segundo capítulo en Buenos Aires, una semana después, en el estadio Monumental, a la misma hora. River tendrá que estar atento a esta baja en el rival, que podría modificar la estrategia defensiva de Libertad de Paraguay en uno de los momentos más importantes de la temporada y que seguramente defina muchas cosas para el futuro cercano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario