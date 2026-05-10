Qué dijo Juanfer Quintero de sus duros gestos a los hinchas de River en la eliminación de San Lorenzo
El colombiano fue protagonista del infartante partido de octavos de final, y luego del encuentro dio su descargo por su reacción en el empate.
En una noche cargada de dramatismo, River logró rescatar un empate 2-2 en la última jugada del alargue frente a San Lorenzo y terminó sellando su pase a cuartos de final en la tanda de penales, no sin sumar una polémica por el gesto a los hinchas de Juan Fernando Quintero, quien luego dio su descargo.
El gran protagonista de una noche para el infarto fue Juanfer, quien pasó de la furia total contra su propio público a un descargo profundamente sentimental ante las cámaras.
El clima en el Monumental era hostil. Con el marcador en contra y el equipo sin encontrar respuestas pese a tener un hombre más, la hinchada había castigado a los jugadores con cánticos hirientes. Cuando el colombiano conectó el remate que sentenció el empate agónico, su reacción no fue de alegría, sino de explosión.
Mirando fijamente a la platea, Juanfer gritar "la concha de tu madre", un poco como desahogo aunque de cara hacia los hinchas que minutos antes pedían "que pongan huevos" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
El gesto del talentoso colombiano, cargado de bronca, generó todo tipo de controversias tanto en el estadio como en las redes sociales.
El descargo de Juanfer Quintero tras el gesto a los hinchas de River
Consumada la victoria por penales, el 10 y capitán de River enfrentó los micrófonos y, notablemente más calmo pero conmovido hasta las lágrimas, explicó el porqué de su reacción.
"Antes del gol se estaba hablando de que nos fuéramos todos... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho para dar (llora), me pongo sentimental cuando hablo de esto", confesó el volante, visiblemente conmovido, dejando en claro que el malestar del público golpeó la fibra íntima del plantel.
El colombiano reconoció que el clima que se instaló en el estadio durante buena parte de la noche fue difícil de procesar. Para Quintero, el reclamo de la gente fue injusto teniendo en cuenta la historia reciente de los protagonistas con la institución.
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