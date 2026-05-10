Qué dijo Juanfer Quintero de sus duros gestos a los hinchas de River en la eliminación de San Lorenzo

El gesto del talentoso colombiano, cargado de bronca, generó todo tipo de controversias tanto en el estadio como en las redes sociales.

El descargo de Juanfer Quintero tras el gesto a los hinchas de River

Consumada la victoria por penales, el 10 y capitán de River enfrentó los micrófonos y, notablemente más calmo pero conmovido hasta las lágrimas, explicó el porqué de su reacción.

"Antes del gol se estaba hablando de que nos fuéramos todos... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho para dar (llora), me pongo sentimental cuando hablo de esto", confesó el volante, visiblemente conmovido, dejando en claro que el malestar del público golpeó la fibra íntima del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053646116848128163&partner=&hide_thread=false CON EL CORAZÓN EN LA MANO Y EL SENTIMIENTO A FLOR DE PIEL: las palabras de Juanfer tras la victoria por penales de River a San Lorenzo en el Más Monumental.



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El colombiano reconoció que el clima que se instaló en el estadio durante buena parte de la noche fue difícil de procesar. Para Quintero, el reclamo de la gente fue injusto teniendo en cuenta la historia reciente de los protagonistas con la institución.